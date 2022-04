Frank Matano com’era da ragazzino: ricordate quando non era ancora così famoso? Lo scatto del passato.

Con lui è davvero impossibile non ridere. Frank Matano è uno dei comici più amati degli ultimi anni. Dapprima famosissimo sul web, in particolare su Youtube, il 32 enne è ormai celebre anche in tv, protagonista di tantissimi programmi di successo: da Le Iene a Lol Chi ride è Fuori, fino a Italia’s Got Talent. Ma Frank è anche attore: al cinema lo abbiamo visto, tra gli altri film, in Fuga di cervelli, Tutto molto bello, Ma che bella sorpresa e Attenti al gorilla. Una carriera in continua ascesa, ma lo avete mai visto prima del successo?

Spulciando il seguitissimo profilo Instagram del comico, abbiamo trovato una foto ricordo che non potete non vedere! Ecco com’era Frank diversi anni fa.

Avete mai visto com’era Frank Matano da ragazzino? Spunta uno scatto del passato

Si chiama Francesco Matano, ma per tutti è semplicemente Frank Matano, uno dei personaggi più amati del momento. È diventato famoso da giovanissimo, a circa 18 anni, grazie al web: su Youtube, il suo canale “lamentecontorta” collezionava milioni e milioni di visualizzazioni. I suoi scherzi telefonici sono rimasti impressi nella mente dei fan! La sua carriera in in tv, invece, è iniziata nel 2009, con la prima esperienza nei panni di inviato de Le Iene. L’inizio di una carriera ricca di successi per l’attore e comico, originario di Sanra Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Oggi lo conosciamo davvero tutti, ma c’è chi non lo ricorda da ragazzino, prima del successo. Ebbene, ci pensiamo noi!

Sul suo canale Instagram, diversi mesi fa, Frank ha condiviso una vecchia fototessera: “Trovato questo vecchia foto per il documento che certificava il mio sviluppo ormonale” è la didascalia che il comico ha allegato allo scatto. Curiosi di vedere com’era? Date un’occhiata:

Eh si, sembra che il tempo non sia mai trascorso per il mitico Frank! Ma cosa aspettate a seguirlo sul suo canale Instagram? È ricco di contenuti originali e super divertenti, non ve ne pentirete!