E’ finita l’amicizia tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni? Quello che è successo nelle ultime ore non lascia più spazio a dubbi.

Jessica ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso all’interno della casa è stato intenso. Sei mesi in cui si è riscoperta e ha fatto emergere quei lati del carattere che prima cercava di tenere nascosti.

Nel reality ha avuto modo di stringere tante amicizie, come quella con Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, con Sophie Codegoni. Proprio con l’ex tronista di Uomini e donne ha instaurato un rapporto quasi fraterno, tanto che più volte hanno utilizzato per parlare del loro legame la parola ‘sorella’. Ma che cosa è successo una volta fuori dalla casa? Negli ultimi giorni Sophie ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato dell’amicizia con Jessica. In molti hanno subito pensato che tra le due ci sia stata proprio una rottura: ma è davvero così? Nelle ultime ore è accaduto qualcosa che finalmente può togliere i dubbi.

GF Vip, cosa è successo tra Jessica e Sophie fuori la casa? Nelle ultime ore i dubbi si sono sciolti

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni si sono conosciute all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Hanno stretto un legame speciale tanto da definirsi sorelle. Si sono sostenute a vicenda, abbracciandosi e confidandosi quando necessario.

Ma che cosa è successo una volta fuori dalla casa? In molti si chiedono se tra le due l’amicizia si sia completamente rotta. Qualche giorno fa la Codegoni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato del rapporto con la principessa. Prima di tutto ha spiegato che si è allontanata da Clarissa perchè lei fuori ha usato il termine ‘Sophinta’. Poi ha spiegato che con Jessica il rapporto si è un po’ raffreddato e non si vedono e sentono spesso. Dopo queste dichiarazioni in molti hanno pensato che tra le due l’amicizia fosse giunta al capolinea. Ma nelle ultime ore, quello che è accaduto, ci ha dato la possibilità di sciogliere i dubbi.

Infatti, le sorelle Selassiè, Jessica e Lulù, si sono incontrate proprio con Sophie Codegoni e il suo fidanzato Alessandro Basciano. Lulù ha ripreso tutto attraverso le sue storie instagram e da quello che possiamo vedere ridono e scherzano insieme. Questo dovrebbe dimostrare che non c’è stata nessuna rottura.