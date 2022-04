La dottoressa Pimple Popper, Margarita: “Non ho il coraggio..”, decisione incredibile

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Margarita e l’incredibile decisione presa: nessuno l’avrebbe fatto, cos’è successo.

Una decisione incredibile, quella che Margarita ha preso per via della patologia alla pelle e che non ha potuto fare a meno di rivelare alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Quante volte, d’altra parte, ci è capitato di raccontare le storie di quei pazienti che soffrono terribilmente per alcuni dei loro difetti della pelle? Ne è l’esempio lampante Brandon, ma anche la protagonista di questo nostro articolo.

“Ce l’ho da tutta una vita”, ha detto Margarita, spiegando di avere queste escrescenze sul suo corpo da tantissimo tempo. Prima di recarsi dalla dermatologa, la donna ha raccontato di essersi rivolta ad un medico quando aveva 14 anni, ma di non essersi potuta mai sottoporre ad un intervento chirurgico per via dei costi troppi alti. Così lei ha continuato a conviverci per tutta la vita, fino a quando ha capito che non poteva affatto andare avanti in quel modo. “Emanano un cattivo odore quando fa caldo”, ha detto ancora.

La storia di Margarita a La dottoressa Pimple Popper: decisione incredibile!

Di escrescenze “particolari” ne abbiamo viste con La dottoressa Pimple Popper, ma come quelle di Margarita mai! Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato di averne diverse dietro all’orecchio e di provare un forte imbarazzo tanto da non avere il coraggio di legarsi nemmeno i capelli in pubblico. Fin qui potrebbe essere tutto “normale”, se non fosse per il fatto che Margarita ha raccontato di non avere mai mostrato le sue protuberanze ai suoi figli e nemmeno a suo marito, se non dopo il matrimonio.

Appena vista la situazione, La dottoressa Pimple Popper ha tenuto immediatamente a tranquillizzarla. Certo, il suo imbarazzo era più che giustificato, ma non si trattava affatto di qualcosa di preoccupante. La patologia di cui era affetta la sua paziente, infatti, non era altro che nevo epidermico verrucoso. Nulla di grave, quindi, tanto è vero che la dermatologa si è immediatamente messa all’azione per rimuoverlo.

Appena terminato il tutto, Margarita non ha potuto fare a meno di sciogliersi in un pianto di gioia.