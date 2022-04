Maria De Filippi, il gesto commovente: quello che ha fatto scioglie il cuore

Maria De Filippi ha compiuto un gesto davvero commovente: quello che ha fatto scioglie il cuore di tutti, cos’è successo esattamente.

Che Maria De Filippi sia sempre solita catturare l’attenzione del suo amatissimo pubblico, è cosa risaputa. Proprio recentemente, però, ha compiuto un gesto che ha fatto davvero commuovere tutti.

Nel corso della sua lunga carriera e dei suoi programmi, Maria De Filippi si è fatta amare ed apprezzare dal suo pubblico per un aspetto del suo carattere in particolare: non si nasconde mai dietro ad un dito. Che sia in positivo o in negativo, la conduttrice di Uomini e donne non perde mai occasione di poter dire la sua opinione senza troppi giri di parole. L’ha fatto, ad esempio, qualche tempo fa nello studio del suo dating show nei confronti di Tina Cipollari oppure verso due cavalieri del trono over, ma l’ha ribadito qualche giorno fa nello scuola di Amici. Il gesto compiuto dalla padrona di casa del talent verso uno dei suoi talenti ha sciolto il cuore tutti.

Maria De Filippi, il gesto che scioglie il cuore di tutti: cos’è successo

Sempre pronta ad ascoltare le storie di tutti coloro che capitano nelle sue trasmissioni, Maria De Filippi è solita consigliarli come se fosse una vera e propria mamma per loro. L’ha fatto, ad esempio, quando ad LDA ha rivelato un “retroscena” inedito sulla sua carriera, ma l’ha ripetuto anche recentemente con Sissi, giovanissima cantante di Amici.

Chiamata in sala relax con Dario, Sissi ha iniziato a raccontarsi alla padrona di casa, svelando qualche dettaglio in più sulla sua vita e sulla sua passione per la musica. Che la cantante abbia una voce divina, lo sappiamo tutti, ma quello che le è stato più volte “recriminato” è la mancanza di emozionare. È proprio su questa “critica”, quindi, che la De Filippi ha voluto puntare, compiendo un gesto davvero inaspettato. Dopo averla ascoltata abbondantemente ed aver scoperto della passione per Luigi Tenco, la conduttrice ha consigliato alla giovane cantante non solo di farsi assegnare il brano “Vedrai vedrai” da Lorella Cuccarini, ma anche di portare sul palco a cantare una Sissi a 360 gradi. “Tu scegli di salire sul palco davanti a un microfono e metti le tue paure, l’amore, tutto quello che fa parte di te dentro quel microfono”, ha detto.

Insomma, un gesto davvero commovente e che, soprattutto, sottolinea quanto Maria De Filippi voglia che Sissi non venga considerata solo per la sua bella voce, ma anche per la sua capacità di emozionare. Secondo voi, la cantante seguirà il suo consiglio?