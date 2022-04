Nicola Savino, chi è sua moglie e quella sorpresa pazzesca per il compleanno

Col suo carisma e il suo talento ha conquistato radio e tv, ma sapete chi è la moglie di Nicola Savino e cosa fece per lei al compleanno?

Conduttore brillante, ironico e dalla battuta sempre pronta, Nicola Savino è uno degli uomini di spettacolo più apprezzati in Italia. Nativo di Lucca ma originario del sud, ha iniziato la sua carriera a soli sedici anni in radio. La sua bravura, però, lo ha portato fino alla tv, dove ha condotto programmi importanti sia in Rai che in Mediaset come Le Iene, L’Isola dei Famosi e Quelli che il Calcio.

Se della sua carriera artistica conosciamo molto, non tutti sanno chi è la moglie di Nicola Savino. Il noto conduttore, attualmente impegnato come opinionista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria, è legato da molti anni alla madre di sua figlia Matilda.

Questo però non è il primo matrimonio per lui. Si sposò per la prima volta quando aveva solo 24 anni, spinto forse dalla voglia di creare in fretta la famiglia che i suoi non erano riusciti a mantenere salda separandosi quando lui era un ragazzo. Le cose però non andarono per il verso giusto e anche il suo matrimonio non durò a lungo. “Bisogna ponderarle le scelte. Il vero amore folgorante a quella età accade di rado”, raccontò in un’intervista a Sottovoce.

Non tutti sanno chi è l’attuale moglie di Savino. Per lei fece un gesto molto romantico!

Nicola Savino, chi è la moglie: non immaginereste mai e cosa le regalò per il compleanno

Il 29 maggio del 2009, dopo 10 anni insieme, Nicola Savino sposò Manuela Suma, dalla quale aveva già avuto la figlia Matilda. Ha scelto di compiere l’importante passo dopo così tanto tempo per non ripetere l’errore fatto in precedenza.

La Suma lavora come costumista dietro le quinte di molti programmi tv. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la donna ha raccontato la magnifica festa a sorpresa ricevuta dal marito per il compleanno: “Mi ha bendato, ha riunito tutti gli amici e mi ha fatto trovare Marco Masini, il mio cantante preferito di quando ero ragazza, seduto al pianoforte”.

Un gesto davvero stupendo, complimenti!