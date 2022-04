“Non sta benissimo, facciamo una risonanza”: preoccupazione per Pierpaolo Pretelli, cos’è successo

Periodo faticoso per Pierpaolo Pretelli, in questo periodo non al massimo della forma fisica: la fidanzata Giulia Salemi rivela come sta.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano felici ormai da oltre un anno la loro storia d’amore nata tra le mura del GF Vip 5. Archiviata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, i due hanno stretto un legame sempre più solido. Cercando di far conciliare le rispettive vite lavorative e familiari con la relazione, oggi formano un duo inossidabile che si divide tra Roma e Milano e fa progetti a lungo termine.

L’influencer italo persiana è riuscita a conquistare anche il cuore del piccolo Leo, il figlio di Pierpaolo nato dalla lunga storia con l’ex Ariadna Romero. Spesso Giulia compare sui social in compagnia del bambino che in questi mesi le si è affezionato moltissimo.

In vista della Pasqua, l’ex velino si trova a Piacenza per trascorrere le festività con Giulia e la famiglia di lei. Proprio dalla città romagnola, la Salemi ha fatto sapere tramite una storia su Instagram che il fidanzato non sta attraversando un buon momento dal punto di vista della salute. Vediamo cos’è successo.

“Ha sottovalutato la situazione”: cosa accade a Pierpaolo Pretelli

I mesi trascorsi al GF Vip sono stati sicuramente d’aiuto a Pretelli nell’aspetto lavorativo. Grazie al reality di cui è stato tra i protagonisti più amati, la sua notorietà è cresciuta moltissimo e, una volta uscito dalla porta rossa, gli impegni per lui sono triplicati.

Dopo aver partecipato alla scorsa edizione di Tale e Quale Show ed essere stato più volte a Domenica In, il 31enne originario di Maratea attualmente sta lavorando come speaker radiofonico.

Forse proprio i troppi impegni di questi mesi lo hanno portato a trascurare la cervicale che da qualche tempo gli sta dando problemi. La sua fidanzata ha raccontato su Instagram che mentre Pretelli stava andando a Roma non si è sentito bene. Stava quasi per svenire, gli girava la testa ed avvertiva nausea, e che non è la prima volta che gli succede. La situazione, racconta, andrebbe avanti già da un mese.

“Adesso è a Piacenza con me – ha continuato l’ex gieffina – Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così, al punto di farsi fare punture di Toradol”.

Giulia ha poi raccomandato a tutti di non trascurare i segnali del corpo: “Al primo campanello d’allarme fermatevi […] Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione”.

Facciamo il nostro in bocca al lupo al bravissimo Pier affinché torni in forma il più presto possibile.