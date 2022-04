Perde la memoria e non riesce più a parlare: terribile colpo di scena a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

È un periodo di colpi di scena, questo, per quanto riguarda le puntate di Beautiful in onda nel nostro Paese. Quello che i telespettatori italiani non sanno, però, è che in America sta accadendo qualcosa di davvero clamoroso. Se non temete spoiler e siete curiosi di conoscere le anticipazioni americane in anteprima, continuate a leggere!

Per una delle protagoniste della soap è un periodo davvero nero: le sta accadendo davvero di tutto e l’ultimo dramma riguarda la sua memoria. Il personaggio non ricorderà nulla degli ultimi eventi e questo è un serio problema… Scopriamo i dettagli di questa succulenta anticipazione.

Beautiful, drammatico colpo di scena: l’amatissimo personaggio perde la memoria

Nelle puntate italiane di Beautiful, Steffy Forrester ha appena scoperto il risultato del test di paternità: il figlio che aspetta è di Liam. O almeno, è quello che pensano tutti: la verità, però, è un’altra. Il test è stato manomesso e il risultato è stato falsificato: il vero padre del bambino è Finn. Ma quanto durerà la felicità per Steffy? Molto poco.

La figlia di Ridge si ricongiungerà a Finn e nascerà il loro bambino, ma il loro idillio sarà distrutto nel più tragico dei modi: il medico morirà, ferito a morte dalla mamma biologica Sheila Carter. Quest’ultima sparerà anche a Steffy, che finirà in coma, in gravissime condizioni. Per fortuna la ragazza si riprenderà, ma al suo risveglio apparirà molto confusa. A chiarire tutto sarà Bridget Forrester, che tornerà proprio in alcune scene in ospedale: Steffy sarà colpita da amnesia e non ricorderà nulla di quello che è successo. Avrà anche difficoltà nel parlare, se non con piccoli suoni. Una buona notizia per Sheila, che non vuole che Steffy racconti tutti della sparatoria: ma quanto durerà?

Steffy recupererà i ricordi e, quindi, potrà rivelare la verità dei fatti accaduti a Il Giardino? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni provenienti dagli Usa per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. I colpi di scena sono dietro l’angolo!