Uno degli ultimi post di Rudy Zerbi su Instagram ha lasciato a bocca aperta i suoi followers: cosa ha fatto l’insegnante di Amici.

Oltre ad essere una delle colonne portanti del cast di Amici, Rudy Zerbi vanta di un successo davvero impressionante anche sul suo canale social ufficiale. Attivissimo su Instagram, il buon Rodolfo è solito condividere ogni cosa che riguarda la sua vita.

Oltre a condividere scatti che appartengono al suo passato, Rudy Zerbi è solito comunicare ogni cosa col suo numerosissimo pubblico. Avete visto cosa ha fatto proprio ultimamente? Qualche ora fa, l’insegnante di Amici ha condiviso un post che non solo ha saputo catturare l’attenzione di tutti i suoi sostenitori, ma li ha anche lasciati a bocca aperta. Un’esperienza davvero fantastica, ve lo assicuriamo. E che, senza alcun dubbio, tutti vorrebbero provare. Pronti a scoprire ogni cosa?

Rudy Zerbi, il post lascia tutti a bocca aperta: avete visto cosa ha fatto?

Un post semplicissimo, quello che ha condiviso qualche giorno fa Rudy Zerbi sul suo canale social ufficiale, ma che ha facilmente conquistato tutti i suoi followers, lasciandoli a bocca aperta.

“Aperitivo in cima all’albero”, scrive Rudy Zerbi a corredo di questo post che lo ritrae sorridente con in mano un golosissimo drink. Davvero incredibile da credere, avete pienamente ragione, ma è proprio così. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo, ma ce lo confermano anche i tantissimi commenti giunti a corredo dello scatto. In un vero e proprio batter baleno, infatti, sono giunti tantissimi commenti che – oltre ad ammirare la bellezza del posto e l’originalità dell’aperitivo – hanno chiesto al buon Zerbi il posto.

Chi è che non vorrebbe provare un’esperienza simile?

Le parole su Emma Marrone

Che Emma Marrone sia una cantante amatissima e super stimata, è cosa indiscussa. Vincitrice di Amici nel 2010, la giovanissima salentina ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Vi siete mai chiesto, però, cosa pensa Rudy Zerbi su di lei. Proprio recentemente, l’insegnante di Amici si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate sul suo conto.