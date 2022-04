Prima di Amici 21 sapete che cosa faceva Serena? La ballerina ha già una brillante carriera alle spalle.

Amici 21 è arrivato ad una fase importante, il Serale. Tutti gli allievi sono riusciti ad accedervi ma questa scelta ha portato ad una doppia eliminazione, dato il numero delle puntate. Serena Carella è stata scelta da Raimondo Todaro a settembre. Il professore ha sempre apprezzato la sua allieva, sostenendone il talento.

Talento che più volte è stato messo in discussione dalla maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Anche se, la stessa maestra ha confermato che la ballerina in questi mesi è migliorata molto. Per lei però ha sempre avuto da dire sul suo aspetto fisico, ritenendolo non adatto ad una ballerina. Molte volte si è scontrata con Raimondo Todaro. I due professori sembrano non avere la stessa opinione su quasi nessuno degli allievi. Tornando a Serena, oggi è un’allieva del talent, ma sapete che cosa faceva prima di entrare ad Amici?

Cosa faceva Serena prima di Amici 21: ecco cosa abbiamo scoperto

Siamo nel pieno del Serale e alla fine mancano pochissime puntate. Scopriremo chi è il vincitore della ventunesima edizione di Amici. Sappiamo che solitamente viene selezionato prima il vincitore della categoria ballo e chi trionfa continua la sua corsa per la vittoria finale del talent.

Tra le papabili vincitrici c’è sicuramente Serena Carella, la ballerina scelta da Raimondo Todaro a settembre. Il professore, abbiamo visto, l’ha sempre sostenuta, ritenendola una bravissima ballerina. In questi mesi si è molto impegnata ed è migliorata, come anche la stessa Alessandra Celentano ha più volte detto, nonostante non veda in lei particolari e grandi doti. Serena è molto amata dal pubblico, tanto che per ben due volte è riuscita a prendere più voti dalla giuria Tim. Adesso è un’allieva del talent, ma sapete che cosa faceva prima di entrarvi?

Leggendo sul web, sembrerebbe che la ballerina prima ancora di entrare a far parte della scuola faceva parte di un’importante compagnia. Infatti si legge che fa parte sin da quando è piccola della compagnia francese ‘Compagnia Giovanni Martina’ in Nuova Aquitania. Inoltre, come più volte ha confermato, ha studiato danza per 13 anni.