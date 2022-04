Chi è la sciatrice Federica Brignone: età, dov’è nata, chi sono i genitori, carriera, vittorie e fidanzato

Chi è Federica Brignone, ospite a Verissimo sabato 16 aprile: scopriamo qualcosa in più sulla sciatrice alpina italiana.

Classe 1990, Federica Brignone è una sciatrice alpina italiana. E’ nata a Milano. Sua mamma è Maria Rosa Quario, un’ex sciatrice di alto livello e suo padre è Daniele Brignone, un maestro di sci.

Sarà ospite a Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin parlerà della sua vita e del suo percorso professionale, toccato da grandi traguardi. Ai microfoni della conduttrice parlerà del futuro dopo essere diventata la sciatrice italiana più vincente della storia. Nell’intervista ha spiegato che la sua carriera non è finita qui e per il momento non pensa a cosa farà dopo: “Voglio vincere ancora. Voglio lavorare anno per anno senza l’ansia di pensare al fatto che debba smettere“. Ma scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente della storia

Federica Brignone è nata a Milano nel 1990. Sua madre è Maria Rosa Quario, un’ex sciatrice di alto livello, mentre suo padre, Daniele Brignone, è un maestro di sci. La campionessa ha esordito nel Circo Bianco il 1 dicembre del 2005 partecipando ad Alleghe ad uno slalom gigante valido come gara Fis.

Ha debuttato nel 2006 in Coppa Europa e nel 2007 in Coppa del mondo. In questi anni ha partecipato ad importanti gare dato che dal suo esordio non si è più fermata ed ha continuato a conquistare medaglie e grandi traguardi. In Coppa del Mondo ha ottenuto ben 49 podi con 20 vittore, 16 secondi posti e 13 terzi posti. Il 2022 l’ha vista trionfare, divenendo la vincitrice della Coppa del mondo supergigante. Alle Olimpiadi ha ottenuto 3 medaglie: un argento in Slalom a Pechino 2022 e 2 bronzi in slalom gigante a Pyeongchang 2018 e combinata a Pechino 2022.

Queste citate solo solo alcune delle vittorie portate a casa, difficile riportare qui un’intera carriera fatta di trionfi tanto che, come abbiamo ribadito, la Brignone è divenuta la sciatrice italiana più vincente della storia.

Vita privata

Federica Brignone, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Verissimo, è fidanzata. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha rivelato che è impegnata con uno sciatore ma non fa parte della Coppa del mondo di sci. Inoltre ha aggiunto che si frequentano da più di un anno ed è felice perchè è una persona fantastica.