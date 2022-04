Ti spedisco in convento: chi sono le suore della seconda edizione

Ti spedisco in convento parte con la seconda edizione: scopriamo chi sono le suore che accompagneranno le ragazze.

Ti spedisco in convento è un format che abbiamo visto la prima volta nel 2021 con la messa in onda della prima edizione. Un gruppo di ragazze che vive una vita molto movimentata, senza regole e senza schemi vive per circa un mese in un Convento con delle suore.

Dovranno seguire le regole dell’ambiente religioso, come svegliarsi presto la mattina, pregare, pulire, dedicarsi all’orto e aiutare il prossimo. Un periodo in cui si riscopriranno anche grazie al supporto delle suore che con la loro buona parola dovranno riuscire a migliorare alcuni comportamenti delle giovani. Le protagoniste prima di arrivare nel posto non sanno in realtà dove stanno andando. Credono di dover cominciare un’avventura più consona al loro stile di vita. La seconda edizione di Ti spedisco in convento è ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani, dove operano le missionarie della Congregazione delle Figlie Del Divino Zelo. Scopriamo chi sono le suore che avremo modo di conoscere.

Ti spedisco in convento 2: chi sono le suore che accompagneranno le ragazze

La seconda edizione del docu-reality Ti spedisco in convento in onda su Real time è ambientata nel Convento delle Figlie Del Divino Zelo. Ad accompagnare le ragazze ci sono cinque suore. Scopriamo chi sono.

Suor Patrizia è la madre superiora e ha 56 anni. Ha avuto la vocazione fin da piccola. E’ una grande appassionata di musica e tra le cose che non sopporta, c’è il ritardo. Suor Laxmi ha 46 anni ed è di origini indiane. Ha un passato da missionaria ed ama la botanica.

Suor Carolina ha 50 anni, ed è la Maestra delle Novizie. E’ lei che provvede alle ragazze che cominciano un percorso spirituale di vocazione. Suor Agnes ha 37 anni ed ha origini indonesiane. Tra le sue passioni figura la cucina. C’è poi Suor Julinda, di anni 44. Anche lei è una missionaria. Riusciranno le cinque suore a seguire le ragazze protagoniste del docu-reality? Lo scopriremo guardando la seconda edizione di Ti spedisco in convento in onda su Real time a partire dal 17 aprile.