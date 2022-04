“E’ ufficiale, siamo promessi sposi”: notizia fantastica, i fan non aspettavano altro; l’annuncio è arrivato attraverso i social.

“Amore, è ufficiale! Siamo promessi sposi”. Con queste parole, seguite da un dolcissimo bacio alla sua metà, il famoso attore e personaggio tv ha annunciato la bellissima notizia su Instagram. Un annuncio che ha riempito di gioia i fan della coppia, tra le più unite ed amate degli ultimi anni.

I due sono legati da diversi anni e nell’agosto del 2016 sono diventati genitori della piccola Anna. Presto per loro arriverà anche l’emozione dei fiori d’arancio: curiosi di scoprire chi sono i futuri sposi? Vi raccontiamo tutto!

L’amatissima coppia è pronta a convolare a nozze: “È ufficiale, siamo promessi sposi”

Matrimonio in arrivo per Ciro Priello! Il volto del gruppo comico napoletano The Jackal è pronto a sposare la sua Maura Iandoli, a cui è legato da diversi anni e con cui vive a Napoli, con la loro piccola Anna. L’annuncio è arrivato proprio questa mattina, quando si è tenuta la promessa di matrimonio: sui social, i due si sono mostrati più uniti che mai, felicissimi di questo importante passo. Eccoli insieme nella story condivisa da Ciro sul suo seguitissimo canale Instagram:

“Sono felicissimo!“, scrive il comico napoletano, pronto a sposare la sua dolce metà. La data delle nozze, al momento, non è stata resa nota. In attesa di saperne di più non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia, auguri Ciro e Maura!

Il successo di Ciro Priello in tv

Oltre allo straordinario successo sul web e sui social, da qualche anno Ciro è super apprezzato anche in tv. Lo scorso anno ha vinto la prima edizione di Lol Chi ride è fuori e, successivamente, si è messo in gioco con l’arte delle imitazioni a Tale e Quale Show, amatissimo programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. A Febbraio 2022, invece, lo abbiamo visto impegnato col PrimaFestival, in diretta tutte le sere su Rai Uno, prima delle cinque serate del Festival di Sanremo. Insomma, una carriera in ascesa per il 36 enne napoletano, che ha ampiamente dimostrato che di talento ne ha da vendere.