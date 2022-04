Amici, “Ho paura che il medico mi dica le cose”: commovente racconto della malattia

Amici, un momento delicato e commovente per l’allievo: “Ho paura che il medico mi dica le cose”, il racconto della malattia

Abbiamo assistito, seguito e commentato solamente meno di 24ore fa la quinta puntata del serale di Amici che non ci ha lasciati affatto privi di colpi di scena. Ancor prima della quinta puntata del serale però, un episodio in particolare ci ha lasciati a bocca aperta.

I daytime in onda quotidianamente ci mostrano non solo il duro lavoro degli allievi del talent al quale si sottopongono per arrivare preparati al meglio alla fatidica puntata finale che decreterà un solo vincitore. Attraverso queste brevi ‘pillole quotidiane’, vengono fuori anche le loro fragilità. Nei giorno scorsi, Luigi si è lasciato andare ad uno sfogo durante una conversazione con Maria De Filippi. “Ho paura che il medico mi dica cose“, ha raccontato il giovane che si è lasciato andare ad un commovente racconto della sua malattia.

Amici 21, Luigi racconta la sua malattia: “Ho paura che il medico mi dica le cose”

Luigi Strangis è uno degli allievi della scuola di Amici. Lo stiamo seguendo durante le sue esibizioni al Serale di Amici e ci piace sempre di più. Qualche giorno fa, il giovane allievo del talent si è lasciato andare ad un’intima confessione di una questione molto personale relativa alla sua malattia. Alla conduttrice Maria De Filippi, Luigi ha parlato un po’ più di sé, del suo carattere e del suo vissuto. Durante la stessa conversazione, la conduttrice aveva cercato di rincuorare Luigi e la stessa si è lasciata andare ad un racconto inedito del suo passato.

A Maria De Filippi, Luigi ha raccontato della sua malattia. All’età di 16 anni ha scoperto di avere il diabete, da quel momento ha dovuto imparare a conviverci ed a gestire le sue emozioni ed il proprio corpo. “Quando avevo 16 anni mi è venuto il diabete, sono stato sei mesi senza ed è stato pesante. Il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo. Da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato. Ho l’ansia di andare dal medico, ho paure che mi dice le cose“, dice Luigi, raccontandosi e cadendo in un duro e commovente sfogo.

Solo poco dopo, con le parole di Maria De Filippi, Luigi è riuscito a ritornare in sé ed a riprendersi.