Quali sono le anticipazioni della puntata di Domenica In del 17 Aprile? Ci saranno grandi ospiti quest’oggi in studio, che festa.

Non solo pranzo in famiglia all’insegna del buon cibo e del buon vino, ma questa nostra Pasqua italiana sarà all’insegna delle emozioni e di tanto divertimento. A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi 17 Aprile, infatti, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In.

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Mara Venier continua il suo appuntamento con Domenica In nonostante quest’oggi sia una giornata di festa. Ed ha pensato di regalare al suo pubblico un appuntamento più unico e che raro. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate su TV Blog, infatti, sembrerebbe che – mai come questa volta – in studio ci saranno tantissimi ospiti fantastici e che ciascuno di loro darà vita ad una festa speciale. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel dettaglio? Ecco qui: nomi straordinari.

Anticipazioni Domenica In del 17 Aprile: divertimento assicurato, che nomi!

Come annunciato in un nostro recentissimo articolo, la puntata di Domenica In di quest’oggi 17 Aprile ci sarà e, come al solito, sarà rigorosamente in diretta. Gli ospiti previsti per questo appuntamento, come al solito, sono fantastici e tutti sono disposti a far trascorrere una Santa Pasqua all’insegna dei racconti, del divertimento e di tante risate. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni?

Se da una parte c’è Verissimo che – a partire da Domenica 17 Aprile – andrà in onda con “Verissimo-le storie”, dall’altra c’è Domenica In che andrà in onda regolarmente dalle 14 con nuovi e sorprendenti ospiti. Su TV Blog, infatti, si legge che in studio vi saranno: Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli, i due simpaticissimi attori saranno nelle sale cinematografiche col film “Il sesso degli angeli”. Se si parla di buona musica, non può mancare uno dei suoi capisaldi: Albano. Dapprima il cantante si lascerà andare ad una lunga intervista, poi intratterrà il pubblico con la sua voce. Grande spazio dedicati ai più piccoli con il mago Silvan, ma anche ai più grandi con Ernst e Freu Knam. Inoltre, grande parentesi dedicata alla musica con Casadei e Vito Coppola. Infine, Gigi Marzullo, Oliver Onions – due famosi interpreti delle sigle di diversi cartoni animati – Lorella Boccia e Clementino – che da Lunedì 18 Aprile saranno al timone della nuova edizione di Made in Sud.

Insomma, una grande festa! Buona Pasqua a tutti voi.