Carola deve abbandonare la scuola di Amici, ma accade l’impensabile: è successo subito dopo

Carola è l’eliminata della quinta puntata di Amici, ma subito dopo la sua eliminazione accade l’impensabile: cosa è successo.

Dopo Crytical ed Aisha, è proprio Carola l’eliminata della quinta puntata di Amici 21. Andato in onda Sabato 16 Aprile, l’appuntamento col famoso ed amato talent di Maria De Filippi ha visto alternarsi tantissime esibizioni, ma una solo eliminazione.

Il percorso di Carola all’interno della scuola di Amici 21 è stato davvero sensazionale. Entrata a far parte del talent dopo un brutto momento trascorso, la giovanissima ballerina sarda ha ampiamente dimostrato il suo valore. Nel corso di questi mesi, infatti, la Puddu si è ampiamente messa in gioco ed una volta riusciva ad uscirne da vincitrice. Stavolta non è andato così e – finita al ballottaggio insieme a Dario Schirone – ha dovuto abbandonare per sempre la scuola. Prima di salutare i suoi amici e lasciare la casetta, però, Carola è stata la protagonista di qualcosa di impensabile. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Carola dopo Amici 21, è successo l’impensabile: clamoroso!

L’ultimo saluto di Carola ai suoi compagni di viaggio è stato davvero emozionante! Tutti, chi più e chi meno, hanno voluto riservare delle splendide parole per lei, assicurandole che il suo percorso non è affatto finito qui, ma è solo all’inizio. In effetti, è proprio così! Subito dopo la sua eliminazione da Amici, Maria De Filippi ha voluto comunicare alla ballerina sarda una novità davvero pazzesca, lasciandola completamente a bocca aperta.

Sembrerebbe che il talento di Carola non sia affatto passato inosservato agli occhi dei più esperti. Tanto è vero che – come detto dalla padrona di casa qualche istante dopo la sua eliminazione – in settimana la ballerina avrebbe dovuto incontrare il coreografo del balletto di Roma e le avrebbe dovuto proporre il ruolo di Giulietta, nel balletto “Giulietta e Romeo”, che dovrebbe debuttare ad Ottobre al Teatro Olimpico di Roma.

Proprio come è accaduto a Crytical una settimana fa, anche Carola può dirsi pienamente soddisfatta del suo percorso nella scuola. Ha dovuto abbandonarla ad un passo dalla finale, è vero, ma il suo talento è arrivato a tutti. Ed è questo quello che conta!