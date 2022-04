Chef Cannavacciuolo come ha conosciuto sua moglie: chi era all’epoca per lui

Il legame tra lo chef Cannavacciuolo e sua moglie è davvero speciale, ma sapete come l’ha conosciuta? Chi era all’epoca per lui.

Se il successo di Antonino Cannavacciuolo è davvero impressionante, non si può dire nulla in contrario sulla sua vita privata. Padre di due adorabilissimi bambini e marito esemplare, il famoso chef campano è sposato da tantissimi anni con Cinzia Primatesta.

Forse non tutti lo sanno, ma Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta sono uniti sia nella vita privata che nel lavoro. Oltre ad essere una grandissima professionista e manager di hotel di lusso, si legge che la moglie del famoso ed amato chef non sia altro che colei che gestisce alcuni locali di suo marito. A partire, quindi, dalla famosa Villa Crespi – i cui interni sono stupendi e il menù a disposizione è divino – fino al “famoso” Relais. Siete curiosi, però, di sapere come lo chef ha conosciuto sua moglie? Spunta un retroscena che in pochissimi conoscono. A svelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista di qualche anno fa a Domenica In.

Come ha conosciuto sua moglie lo chef Cannavacciuolo? Non tutti lo sanno

Cuoco rinomato, ma anche amatissimo volto televisivo: Antonino Cannavacciuolo è una vera e propria certezza per tutti gli italiani. Come si suol dire, però: dietro ad un grande uomo, c’è sempre una grande donna. E, nel caso del famoso chef, è proprio il caso di dirlo. Sposato da tantissimi anni con Cinzia Primatesta, il buon Cannavacciuolo vede in sua moglie un’ottima spalla su cui può sempre contare. Oggi si amano alla follia e – come dicevamo – oltre ad essere marito e moglie, lavorano anche insieme. Sapete, però, come si conosciuti?

Stando al racconto dello chef Cannavacciuolo a Domenica In un po’ di anni fa, sembrerebbe che Antonino abbia conosciuto sua moglie proprio sul posto di lavoro. Dopo aver conseguito il diploma, infatti, il cuoco ha iniziato a lavorare presso un ristorante il cui proprietario era proprio il padre di Cinzia. I due, a quanto pare, erano soltanto amici inizialmente. Col passare del tempo, però, si sono resi conti dei sentimenti reciproci e non si sono mai più lasciati.

Conoscevate questo retroscena?