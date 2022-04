Damiano Carrara, quanto costa la colomba di Pasqua ‘firmata’ dal pasticciere

Damiano Carrara ha aperto mesi fa una sua pasticceria: scopriamo quanto costa la colomba di Pasqua firmata dal pasticciere.

E’ un pasticciere e un conduttore italiano amatissimo, Damiano Carrara ha esordito sul piccolo schermo nel 2015 quando si è trasferito in California. Insieme a suo fratello Massimiliano apre una rinomata pasticcieria frequentata da personaggi molto famosi e prende parte ad un noto talent show trasmesso sul canale Food Network statunitense.

L’esordio italiano arriva nel 2017 quando entra a far parte del cast di Bake Off Italia in veste di giudice. Dal 2018 conduce insieme a Katia Follesa il programma Cake Star- Pasticcierie in sfida. Qualche mese fa il conduttore ha anche aperto una pasticceria che porta il suo nome, Atelier Damiano Carrara, a Lucca. Ed è proprio qui che le sue idee fioriscono e deliziosi dolci e prodotti di ogni genere come creme, praline, e tante altre delizie vengono sfornate. Siamo nel periodo di Pasqua e quindi ci chiediamo, quanto costa la colomba ‘firmata’ da Damiano? Ecco il prezzo.

Quanto costa la colomba di Pasqua ‘firmata’ Damiano Carrara: ecco il prezzo

Damiano Carrara ha cominciato a riscuotere successo in California dove ha partecipato a programmi tv e ha aperto una pasticceria insieme a suo fratello Massimiliano. Pasticceria frequentata da grandi e amati personaggi dello spettacolo, dal cinema alla musica e così via.

In Italia ha esordito a Bake Off Italia in qualità di giudice e dal 2018 è al timone insieme a Katia Follesa del programma Cake Star-Pasticcerie in sfida. Il buon pasticciere ha aperto mesi fa un laboratorio ormai famosissimo e frequentatissimo. Porta il suo nome, Atelier Damiano Carrara. Sembrerebbe, osservando i vari movimenti social, che anche la sua fidanzata lavori con lui e si occupi di altro e non di pasticceria e quindi non della preparazioni di dolci e torte. Siamo andati a curiosare sul sito dell’Atelier dell’amato conduttore: vediamo quanto costa la colomba firmata proprio da lui.

A quanto pare, come potete osservare in alto, il prezzo di una colomba classica è di 55 euro. Abbiamo curiosato anche il costo delle uova di Pasqua e il prezzo è lo stesso.