Chi è l’eliminato della quinta puntata di Amici 21? Colpo di scena

Chi è stato l’eliminato della quinta puntata di Amici 21? Colpo di scena impressionante: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Una nuova puntata di Amici 21 ha fatto capitolino nelle case di tutti gli italiani Sabato 16 Aprile, regalando a tutti i suoi telespettatori un appuntamento formidabile.

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche quello di Sabato 16 Aprile di Amici 21 è stato ricco di esibizioni emozionanti. Le tre squadre si sono “scontrate” a suon di guanti di sfida, esibizioni singoli e fantastici duetti, ma – alla fine di ciascuna manche – solo una ha avuto la meglio, mandando al ballottaggio alcuni dei talenti di ciascuna squadra avversaria. Cos’è successo, quindi, nel corso della quinta puntata di Amici 21? E, soprattutto, chi è stato il suo eliminato? Forse non tutti lo sanno, ma c’è stato un grandissimo colpo di scena.

Colpo di scena ad Amici 21: chi è l’eliminato della quinta puntata

Se fino a questo momento, le puntate di Amici sono state imperdibile, la quinta lo è stata ancora di più perché ha regalato un colpo di scena impressionante. Per la prima volta da quando è iniziata questa nuova edizione del serale, gli eliminati non sono stati due – come consueto – bensì solo uno. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la squadra vincente di ogni manche doveva eleggere gli “aspiranti” eliminati e la giuria, invece, l’eliminato provvisorio. Procediamo con ordine e scopriamo cos’è successo.

La prima manche di questa quinta puntata di Amici 21 ha visto sfidarsi Veronica Peparini ed Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. A vincere, sono stati proprio quest’ultimi, che hanno mandato al ballottaggio gli unici due talenti rimasti della squadra avversaria. L’eliminato provvisorio della prima manche è stato Dario Schirone. La seconda, invece, ha visto scendere in campo Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro contro Zerbi-Celentano. Ancora una volta, quest’ultimo team ha vinto. E i suoi coach hanno scelto di mandare al ballottaggio: Serena, Alex e Sissi. Tra questi, la bella Carella è stata l’eliminata provvisoria. Infine, l’ultima manche ha visto sfidarsi questi ultimi due team, ma è ultimata con la vittoria dei “Cuccatodo”, che hanno scelto di mandare al ballottaggio: Carola, Luigi ed LDA. Tra loro, l’eliminata provvisoria è stata Carola, che è andata a “sfidarsi” contro Dario e Serena. Chi è stato eliminato tra questi tre?

Purtroppo, proprio Carola ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 21. Ve lo sareste mai aspettato?