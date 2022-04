Emigratis, brutta notizia: quando andrà in onda lo show di Pio e Amedeo

Emigratis, brutta notizia per i fan dello show di Pio e Amedeo: la programmazione Mediaset slitta ancora, quando andrà in onda?

A quanto pare la programmazione Mediaset ha rivisto un po’ il proprio palinsesto in vista dei prossimi programmi che sarebbero stati prossimi ad andare in onda durante la stagione primaverile 2022. Fra questi, era incluso anche lo show che vede alla conduzione Pio e Amedeo, Emigratis.

Mentre i due si preparano ad andare in onda su Sky Cinema con ‘Belli Ciao’, ci si domanda quando sarà previsto il loro ritorno in Mediaset con Emigratis. Il programma che vede protagonisti i due conduttori in un viaggio esilarante e che aveva riscosso molto successo nella stagione precedente, questa volta subisce a quanto pare una piccola battuta d’arresto. Pare che la sua messa in onda sia stata rinviata. La programmazione Mediaset è stata rivista ed a quanto pare i fan del mitico show condotto da Pio e Amedeo dovranno pazientare ancora un po’ prima del grande ritorno. Quando andrà in onda Emigratis?

Emigratis, quando va in onda lo show di Pio e Amedeo

Emigratis avrebbe dovuto fare il proprio ritorno su Canale 5 proprio questa primavera, stando alle prime notizie ricevute qualche tempo prima. La programmazione Mediaset però, secondo quanto fa sapere Publitalia, la concessionaria esclusiva di Pubblicità Mediaset, è stata nuovamente rivista. Ebbene, non sarà solo la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi a slittare. Anche Emigratis, condotto da Pio e Amedeo, è nella lista dei programmi che sì andranno in onda ma non in questa primavera.

Il ritorno dello show condotto da Pio e Amedeo è quindi atteso per il prossimo autunno. Da cosa potrebbe dipendere questa scelta? Si è parlato di un possibile prolungamento de L’Isola dei Famosi’. Al momento non c’è nulla di ufficiale. Ma se così fosse, considerando che L’Isola dei Famosi va in onda il Giovedì, giorno in cui sarebbe dovuto andare in onda Emigratis, è possibile che lo slittamento del programma dipenda proprio da questo.