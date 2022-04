Federico Fashion Style, che cambiamento: com’era prima di diventare famoso

I suoi look eccentrici lo hanno reso una vera icona, ma com’era Federico Fashion Style prima di diventare il parrucchiere preferito dai Vip?

La fama di Federico Lauri, conosciuto ormai come Federico Fashion Style, è esplosa qualche anno fa. Dopo essere apparso in una puntata de Il castello delle cerimonie, nel 2019 è diventato protagonista di un programma tutto suo su Real Time, Il salone delle meraviglie. Oltre al talento dimostrato nel corso della lunga gavetta iniziata fin da giovanissimo, a saltare subito all’occhio sono sempre stati i suoi look esuberanti.

Lauri è riuscito ad aprire vari negozi ubicati in varie parti d’Italia ed è diventato un personaggio televisivo molto amato. Il suo carisma lo ha portato ad essere richiesto in vari programmi molto famosi, come Ballando con le stelle a cui ha partecipato come concorrente nella scorsa edizione, e La Pupa e il Secchione Show dove attualmente riveste il suolo di giudice insieme a Soleil Sorge e Antonella Elia.

In coppia da tanti anni con Letizia Porcu, i due hanno una figlia di nome Sophie Maelle, nata nel 2017. Proprio sul profilo Instagram di Letizia si possono vedere tante foto di famiglia risalenti anche a diversi anni fa, quando Federico era solo un ragazzo. Avete visto com’era prima?

Federico Fashion Style, il cambiamento è evidente: ecco com’era prima

Il suo stile inconfondibile fatto di lustrini e pailletes lo accompagna ogni volta che lo vediamo in tv. Un abbigliamento coloratissimo e sopra le righe, che esprime appieno la sua personalità spumeggiante ed energica.

Più volte bersaglio di insinuazioni sulla sua sfera privata, Federico non ha mai dato peso ai pettegolezzi e si gode il suo successo com’è giusto che sia. Oltre agli stravaganti abiti indossati, a determinare il suo look è anche la sua chioma voluminosa, ma qualche anno fa appariva abbastanza diverso.

In questa vecchia foto lo vediamo con i capelli molto più corti, senza barba e con le sopracciglia molto più sottili rispetto ad ora. Impossibile non notare il clamoroso cambiamento nel look, all’epoca molto più semplice.

Voi avreste mai riconosciuto in questa immagine il famosissimo parrucchiere?