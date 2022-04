Jessica e Barù, finalmente la verità: la vincitrice del GF Vip racconta tutto attraverso una diretta sul suo canale Instagram.

È stata la ‘coppia – non coppia’ più amata dell’ultima edizione del GF Vip. Nonostante tra loro non ci sia mai stato nulla di concreto, il legame speciale di Jessica Selassié e Barù ha appassionato milioni di telespettatori. I cosiddetti ‘Jerù’, che continuano a supportare i due ex gieffini anche a distanza di un mese dalla finalissima del reality. Ma com’è, oggi, la situazione tra i due?

Dopo l’ultima intervista di Barù, i fan avevano notato che Jessica aveva tolto il ‘segui’ su Instagram al nipote di Costantino della Gherardesca. Un gesto che, per molti, è stata proprio una reazione alle parole dell’ex coinquilino. È davvero così? A parlarne è stata proprio la vincitrice del GF Vip 6, che in una diretta su Instagram ha parlato di Barù, della loro situazione attuale e del perché ha smesso di seguirlo sui social. Ecco le sue parole?

GF Vip, Jessica Selassié parla della situazione attuale con Barù: la verità sul ‘defollow’ su Instagram

Ebbene sì, i fan avevano ragione! Jessica ha smesso di seguire Barù una settimana fa proprio in seguito alle sue parole a Verissimo. In una diretta su Instagram di ieri pomeriggio, la principessa etiope ha dichiarato: “Non sono d’accordo con le sue parole, quindi visto che ci sono rimasta male… non è stato un bel gesto, allora gli ho tolto il segui. Tutto qua. Non mi va di creare cose perché non ce n’è la necessità”.

Queste le parole di Jessica, che sull’attuale rapporto con Barù spiega: “Le acque non stanno scorrendo, però io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole.” Insomma, tra i due c’è dell’affetto, ma a quanto pare non è nata la storia d’amore che i fan si aspettavano.

“Vorrei smettere di parlare di Barù perché questa diretta è la mia e si parla di me”, ha aggiunto Jessica nel corso del collegamento con i fan su Instagram. È davvero tutto finito tra i due protagonisti del reality show di Canale 5?