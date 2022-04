Nicolò Scalfi, la sua vita è cambiata dopo la vittoria a Caduta Libera: cosa fa adesso

Ha partecipato e trionfato a Caduta Libera ma cosa fa adesso Nicolo Scalfi: ecco come è cambiata la sua vita dopo la vittoria

Ha portato a casa il montepremi finale aggiudicandosi la trionfale vittoria a Caduta Libera. Esatto parliamo proprio di lui, Nicolò Scalfi. Il giovanissimo 23 enne di Brescia che due anni fa, nella stagione 2018-2019, ha conquistato la vittoria nel game show in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Più di 90 puntate affrontate una ad una a testa alta conquistando la simpatia del pubblico che ha sempre più fatto il tifo per lui. La vittoria finale gli ha permesso di portare a casa 760mila euro in gettoni d’oro. Un’enorme vincita che ha cambiato sicuramente la vita del giovanissimo vincitore. A questo proposito, a distanza di tempo, Nicolò Scalfi si è raccontato ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ed in questa seduta ha parlato di come la sua vita sia cambiata. Tutti si chiedono cosa abbia fatto dopo la vittoria a Caduta Libera Nicolò Scalfi ed ora stiamo per scoprirlo.

Nicolò Scalfi, dopo la vittoria a Caduta Libera: come è cambiata la sua vita

Dopo la sua prima apparizione in tv come concorrente in gioco a Caduta Libera, a distanza di due anni dalla vittoria Nicolò Scalfi ha fatto il suo ritorno in tv per prendere parte allo show condotto da Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione. Si può dire che con la vincente uscita dal game show in onda su Canale 5, Nicolò Scalfi abbia ottenuto un certo seguito. Via social la sua pagina Instagram conta un numero di follower piuttosto alto. Ma come è cambiata la sua vita dopo la vittoria a Caduta Libera? Qualche tempo fa Nicolò Scalfi aveva raccontato di una brutta esperienza vissuta una volta terminato lo show. Ma brutta esperienza a parte, si può dire che la vita di Nicolò abbia subìto una vera svolta.

In un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex vincitore si racconta. Subito dopo la vittoria e ricevuti i soldi ha fatto un viaggio. Si è diretto verso la Spagna, ed è andato a visitare Barcellona. Ha poi fatto un regalo alla sua mamma, regalandole una cucina tutta nuova ed ha cambiato il proprio percorso di studi universitari. Inizialmente aveva scelto di frequentare il percorso di studi in Design, ma non lo ha mai sentito pienamente suo così ha poi capito che la sua strada era un’altra e si è così iscritto al Corso di Laurea in Lettere Moderne.

Dal suo profilo Instagram vediamo che non ha smesso di viaggiare. Uno dei suoi ultimi viaggi è stato a Budapest, in Ungheria, come possiamo vedere dallo scatto sottostante.

Quanto alla sua situazione sentimentale? Al momento Nicolò è single, si è detto ‘troppo esigente’ e troppo impegnato con lo studio per ora.. Ma mai dire mai nella vita, no?