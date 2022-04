Piscina con vista sul mare e una cabina armadio da far invidia: la casa di Antonio Cassano è un sogno ad occhi aperti

La favolosa casa di una delle coppie di sportivi più apprezzate: ecco dove abitano Antonio Cassano e sua moglie Carolina.

Raggiunti dalle telecamere di MTV Cribs, programma che va alla scoperta delle case dei personaggi famosi, l’ex campione calcistico Antonio Cassano e sua moglie Carolina Marcialis hanno mostrato i dettagli più interessanti della loro abitazione.

Con i due figli Christopher e Lionel, la coppia vive a Genova, città natale della bella pallanuotista in una mega villa a due piani con vista panoramica sul litorale ligure. L’arredamento ha uno stile moderno dall’inequivocabile impronta ‘industrial’.

Al primo piano troviamo l’ampio salotto con eleganti divani e la tv. La prima cosa che colpisce è l’originalissima lampada verde piegata a forma di lampione di Seletti. La zona living è molto luminosa anche grazie al colore chiaro dei divani e alla serie di led sul soffitto.

La dimora della coppia è piena zeppa dei ricordi più significativi della carriera sportiva di Antonio, come le tante coppe vinte e la maglia col numero 10 che l’indimenticabile Diego Armando Maradona gli regalò nel 2003. Non mancano neanche i tapiri ricevuti in questi anni da Striscia la Notizia!

Da notare la super cabina armadio dove il vice campione di Euro 2012 tiene tutti i suoi vestiti. E’ divisa dalla camera da letto in cui balza subito all’occhio la grande vetrata da cui si vede il mare.

Antonio Cassano, tutti i dettagli della sua splendida casa: guardate che piscina!

Nel bagno in stile jungle della camera da letto, la vasca è molto ampia e sono presenti due lavandini.

La cucina ha uno stile davvero unico: pareti di colore chiaro e mensole e lampadario scuri sono un mix perfetto. Anche qui, i led sul soffitto garantiscono tanta luminosità all’ambiente.

All’esterno, proprio sul livello della cucina, si trova il ‘pezzo forte’ della villa: parliamo della strepitosa piscina, che offre un panorama paradisiaco sullo splendido mare di Portofino.

Presente, ovviamente, anche un giardino dove Antonio trascorre ore a a giocare a calcetto con i figli. Nel grandissimo garage si trovano invece le tante lussuose auto di famiglia.