Raimondo Todaro lascia Amici? Il maestro di danza fa chiarezza

Raimondo Todaro ci sarà nella prossima edizione di Amici o lascia il talent alla fine della ventunesima? Il maestro di ballo a tal proposito fa chiarezza.

Raimondo Todaro è entrato a far parte della grande famiglia di Amici in qualità di professore di ballo di danze latino-americane. Ha preso il posto di Lorella Cuccarini. Infatti se nella ventesima edizione ha vestito il ruolo di insegnante di danza, nella ventunesima edizione Maria De Filippi le ha chiesto di poter passare al banco di canto.

La Cuccarini ha così accettato e Todaro ha preso il suo posto nel banco di danza. Da settembre, da quando il talent ha avuto inizio, spesso è stato protagonista di discussioni con Alessandra Celentano. I due professori hanno opinioni abbastanza diverse sugli allievi. Anche nella fase Serale gli scontri non mancano. Abbiamo conosciuto Todaro sul piccolo schermo nel programma Ballando con le stelle sempre in veste di maestro. Adesso che è ad Amici e questo è il suo primo anno, in molti si chiedono se nella prossima edizione ci sarà: vediamo che cosa ha detto al riguardo in una recente intervista.

Raimondo Todaro lascia Amici dopo la ventunesima edizione? Il maestro di ballo fa chiarezza

Lo abbiamo conosciuto a Ballando con le stelle, quando fu scelto nel 2015 come maestro e per tanti anni è stato presente in questa veste. Si è formato studiando con maestri di danze standard e latino-americane. Durante la sua carriera ha partecipato a diverse importanti competizioni internazionali.

Nel 2021 ha annunciato sui social che lasciava Ballando con le stelle e la Rai per dedicarsi a nuovi progetti. Nello stesso periodo è stato poi annunciato che Raimondo Todaro avrebbe ricoperto il ruolo di professore ad Amici di Maria De Filippi, affiancando Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il talent show è arrivato alla fase Serale e quindi tra qualche settimana conclude la ventunesima edizione. In molti a tal proposito si chiedono se Todaro sarà presente ancora nella scuola in veste di insegnante o lascerà. Il ballerino a tal riguardo ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Superguidatv.

Il suo futuro ad Amici a quanto pare è incerto. Il ballerino spiega che è abituato a pensare giorno per giorno e aggiunge: “Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”. Ovviamente la scelta prima ancora del professore è di Maria De Filippi e soltanto allora prenderà poi la sua decisione. Molti fan sperano fortemente in un suo ritorno, lo scopriremo solo nei prossimi mesi.