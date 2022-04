Ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo? L’indizio social non passa inosservato; l’indiscrezione sui due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne.

Ammettiamolo: il ritorno di Riccardo Guarnieri ha letteralmente sconvolto gli equilibri del trono Over di Uomini e Donne! Il cavaliere pugliese è stato uno dei protagonisti assoluti della trasmissione per diverso tempo e rivederlo in studio ha fatto un certo effetto a tutti… Compresa Ida!

Dopo la burrascosa rottura, i due ex sembrano aver trovato un punto di incontro e, in studio, hanno chiacchierato pacificamente. Non solo: appena possibile, entrambi chiedono di ballare insieme.. Cosa bolle in pentola? Per molti, tra i due potrebbe presto rinascere qualcosa e ad alimentare il tutto ci ha pensato un dettaglio social che ha fatto molto discutere i fan nelle ultime ore… Curiosi di scoprire di cosa parliamo?

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo? Un dettaglio su Instagram ha scatenato i fan

Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno insieme? Al momento, i due protagonisti del trono Over non hanno manifestato l’intenzione di riprovarci. Il cavaliere ha specificato di essere tornato in studio per trovare una compagna ma non per riconquistare Ida. C’è chi, però, non crede molto alle sue parole e pensa che tra i due la scintilla possa riscoppiare!

Nelle ultime ore, poi, un ‘indizio’ social ha infiammato i fan della coppia. Qualche sera fa, Riccardo ha condiviso nelle sue storie Instagram due pizze, lasciando intendere di essere insieme a qualcuno… Ebbene, di fronte a lui si intravede una giacca che ha incuriosito i fan: si tratta di un capo dello stesso colore di quello indossato proprio da Ida in questi giorni. Il top è diverso, ma i fan più attenti hanno trovato alcune immagini in cui Ida indossa proprio una maglia molto simile a quella.

È chiaro che si tratta di una semplice indiscrezione, dato che, al momento, Riccardo sta ufficialmente uscendo con la dama Maria Grazia. Il dettaglio, però, ha fatto discutere molto sul web e, per molti, non si tratta di una semplice coincidenza…

Non ci resta che attendere per scoprire eventuali news sulla ‘coppia’ del trono Over. A voi piacerebbe rivederli insieme come ai vecchi tempi?