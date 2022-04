Ti spedisco in convento 2, chi è Chiara: età, cosa fa nella vita e qual è la sua ‘passione’

Parte su real time Ti spedisco in convento 2: scopriamo chi è Chiara, una delle protagoniste del docu-reality.

Ti spedisco in convento è un docu-reality in onda su Discovery+ e su Real Time. La prima edizione è stata trasmessa nel 2021, e il 17 aprile 2022 parte la seconda con nuove protagoniste. Il format prevede che delle ragazze vivano per circa un mese in un convento insieme a delle suore.

Devono abbandonare la vita movimentata e fuori dalle regole che conducono normalmente, nella quotidianità e adattarsi alla vita dell’ambiente religioso. Dovranno quindi rispettare una serie di regole, come svegliarsi la mattina presto, aiutare nelle faccende domestiche, aiutare il prossimo, cucinare, lavorare nell’orto e pregare. Nella scorsa edizione le ragazze hanno stretto un bellissimo legame con le suore, sarà anche questa volta così? Staremo a vedere. La seconda edizione di Ti spedisco in Convento si ambienta nel convento delle Figlie Del Divino Zelo a Trani. Adesso scopriamo qualcosa in più su una delle protagoniste, Chiara.

Ti spedisco in Convento 2: chi è Chiara, una delle protagoniste del format

La seconda edizione del docu-reality Ti spedisco in convento è ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani, dove operano le missionarie della congregazione delle Figlie del Divino Zelo. Le suore sono cinque: Suor Patrizia, la madre superiora, Suor Carolina che è la Madre delle Novizie, Suor Laxmi, Suor Julinda e Suor Agnes. Scopriamo invece una delle ragazze che vedremo.

Chiara ha 23 anni ed è una ragazza molto allegra e solare. E’ molto sopra le righe, ama gli eccessi e il divertimento. Non ha freni e inibizioni. Secondo quanto si legge dal sito real time, sembrerebbe che la giovane lavori come receptionist. Nel video di presentazione dice che con i suoi amici va a bere e quando va passa tutto.

“L’unica passione che ho è bere e divertirmi con gli amici. Obiettivi attualmente non ne ho, cioè ce li ho in mente però non lo so”. Ha spiegato che la sua vita segue sempre gli stessi movimenti, va a lavorare, esce con i suoi amici e beve. Riuscirà Chiara a migliorarsi attraverso e grazie all’aiuto delle suore delle Figlie del Divino Zelo?