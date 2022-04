Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: svelato il motivo dei loro ‘litigi’

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono una coppia da quasi un anno: il ballerino svela il perchè dei ‘litigi’ con il suo fidanzato.

Ha raccontato che l’aveva visto prima ad Amici e poi dopo l’intervista che il ballerino aveva rilasciato proprio nel programma di Silvia Toffanin l’ha contattato. Infatti Zorzi allora aveva lasciato un commento sotto il post social di Verissimo in cui compariva uno spezzone dell’intervista dell’ex allievo. Stanzani invece ha detto che all’inizio aveva un po’ paura dato che l’ex concorrente del GF vip è un personaggio molto conosciuto ma con piccoli gesti l’ha conquistato. Un mese fa, il ballerino è stato ospite di una nuova puntata di Verissimo e nel programma ha parlato del rapporto con il fidanzato. Qui ha svelato un ‘retroscena’ che riguarda il motivo dei loro litigi.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi: svelato il ‘motivo’ dei loro ‘litigi’

Sono una delle coppie famose più amate della televisione e dei social. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono insieme da quasi un anno. Zorzi ha vinto l’anno scorso la quinta edizione del Grande Fratello Vip mentre Stanzani è un ballerino che abbiamo conosciuto nel 2021 nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

A fare da cupido a questo amore è stato per un certo senso Verissimo. Infatti, il vincitore del GF vip in un’intervista del 2021, proprio ai microfoni di Silvia Toffanin ha svelato di aver fatto lui il primo passo e tutto è cominciato dopo un commento che aveva rilasciato in basso al post social del format, in cui vi era lo spezzone dell’intervista di Stanzani. Ha deciso di contattarlo e da quel momento è nata questa favola. In una recente intervista invece, sempre da Silvia, Stanzani ha parlato del rapporto con il suo fidanzato e ha svelato un retroscena che riguarda il motivo del loro litigi.

Il ballerino ha raccontato che sono andati a convivere a Milano e che la convivenza sta andando molto bene. Ha aggiunto: “Ci sono momenti in cui litighiamo perchè Tommaso è un po’ pazzerello però sta andando bene”. Come in ogni coppia ci sono dei piccoli litigi e Stanzani ha raccontato che ci sono perchè Zorzi è un po’ pazzerello.