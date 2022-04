Uomini e Donne, chi è Lilli: età, lavoro, Instagram e il suo passato difficile; conosciamo meglio la corteggiatrice di Luca Salatino.

State seguendo il percorso sul trono di Luca Salatino? Dopo il ‘no’ ricevuto da Roberta Giusti, il romano è tornato a Uomini e Donne, ma stavolta non nelle vesti di corteggiatore: è lui seduto sul trono! E tra le corteggiatrici che lo hanno colpito sin dalla prima uscita c’è lei, la dolce Lilli.

Tra i due è nato un feeling sin dal primo incontro: Luca è rimasto colpito da Lilli non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per la sua storia. Un passato difficile, che la corteggiatrice ha deciso di raccontare al tronista. In attesa di scoprire se sarà proprio lei a rubare il cuore a Luca, conosciamola meglio: sapete come trovarla su Instagram!

Uomini e Donne, Lilli è una delle corteggiatrici di Luca: avete visto il suo profilo Instagram?

Lilli è una delle corteggiatrici di Luca Salatino. 27 anni, nata a Roma, la corteggiatrice ha un passato difficile alle spalle: dall’età di 3 anni fino ai suoi 18 anni, Lilli ha fatto avanti e indietro dalle case famiglia, per poi trasferirsi in Calabra. Col padre ha vissuto un rapporto di amore e odio: l’uomo aveva il vizio del gioco, ma Lilli ha raccontato di averlo perdonato quando si è ammalato. Il papà di Lilli è venuto a mancare pochi anni fa, proprio a causa della malattia.

Oggi Lilli lavora in una pasticceria, ma nel frattempo studia per diventare una stilista. Come procede con Luca? Nelle ultime settimane, in realtà, il loro rapporto si è ‘raffreddato’, soprattutto a causa delle sue rivali, le corteggiatrici Soraia e Aurora. In particolare, l’ultima arrivata Aurora ha attirato l’attenzione di Luca, che nelle ultime settimane si è concentrato molto su di lei, togliendo tempo alla conoscenza delle altre due pretendenti. Lilli ha ammesso di sentirsi addirittura la ‘terza incomoda’ in questo percorso sul trono: come proseguirà la sua avventura in trasmissione?

Staremo a vedere, nel frattempo diamo un’occhiata al canale Instagram della corteggiatrice! Potrete trovarlo digitando nome e cognome, Lilli Pugliese. Ecco uno degli scatti presenti sul suo profilo, seguito da quasi 10 mila followers:

Eh si, Lilli è davvero incantevole! Non ci resta che attendere per scoprire chi delle tre sarà la scelta di Luca e inizierà con lui una storia d’amore fuori dal programma. Voi chi preferite al suo fianco?