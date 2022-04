Uomini e Donne, Pinuccia è la star del Trono Over: sapete che lavoro faceva? Le curiosità sul passato della dama.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne, negli ultimi mesi, c’è senza dubbio lei, Pinuccia! I suoi battibecchi con Tina sono ormai un appuntamento fisso quando si parla di trono Over: la dama di Vigevano non gode della simpatia dell’opinionista, che non perde occasione per punzecchiarla. Ma cosa sappiamo di Pinuccia?

In trasmissione, la dama ha conosciuto prima Alessandro, con cui però non è nato nulla di più di un’amicizia. Al momento sta conoscendo il cavaliere Bruno: sarà la volta buona per trovare un compagno? Staremo a vedere! Nel frattempo vi raccontiamo qualcosa del passato della simpatica Pinuccia: sapete che lavoro faceva?

Pinuccia è una protagonista del trono Over di Uomini e Donne: che lavoro faceva in passato

Pinuccia è una della dame più famose dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Per un bel po’ di tempo ha frequentato il 91 enne Alessandro, ma i due si sono allontanati dopo una brusca litigata. Al momento, Pinuccia ha deciso di uscire con Bruno: si sono incontrati solo una volta e non è andata male. Sboccerà l’amore tra di loro? Nel frattempo conosciamo qualcosa sul passato della dama lombarda.

Un passato difficile per lei, che ha vissuto in orfanotrofio per diversi anni, avendo perso la mamma quando aveva solo quattro anni. Oggi Pinuccia è una splendida ottantenne in pensione, ma in passato ha svolto diversi lavori: ha lavorato come impiegata in una fabbrica e, successivamente, è stata infermiera. La dama è stata sposata più di 50 anni ed è rimasta vedova dopo che il marito è mancato a causa di una malattia: dal matrimonio sono nati due figli e Pinuccia è anche nonna di un nipotino, Ryan. Riuscirà grazie alla trasmissione di Canale 5 a trovare una nuova persona che le farà compagnia?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà l’avventura di Pinuccia a Uomini e Donne e se la frequentazione con Bruno avrà lieto fine. E voi, state seguendo le nuove puntate del programma di Maria De Filippi?