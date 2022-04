Verissimo, la puntata di Domenica 17 Aprile ci sarà?

La puntata di Verissimo di Domenica 17 aprile andrà in onda regolarmente? In molti se lo chiedono: grandissimo colpo di scena.

Non solo Domenica, ma anche Pasqua: un en plein davvero grandioso! Cosa accadrà, però, ai nostri programmi preferito della Domenica pomeriggio? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo spiegato che Domenica In andrà regolarmente in onda e che prevede degli ospiti davvero fantastici, ma Verissimo?

Per la prima volta in assoluto, Silvia Toffanin ha voluto proporre al suo pubblico una formula inedita del suo Verissimo: il doppio appuntamento settimanale! Non solo, quindi, il Sabato pomeriggio – come consueto – ma anche la Domenica dopo il classico appuntamento con Amici. Una novità davvero clamorosa, quindi, e che sin da subito si è dimostrata vincente. Non è un caso, infatti, se l’appuntamento della Domenica sarebbe dovuto ultimare insieme allo “stop” del quotidiano di Amici, ma invece è proseguito. Cosa accadrà, però, oggi? Domenica 17 Aprile, quindi, Verissimo andrà in onda regolarmente? Scopriamolo.

La puntata di Domenica 17 Aprile di Verissimo ci sarà?

In molti se lo chiedono, cosa accadrà alla puntata di Verissimo del 17 Aprile? Così come il periodo natalizio, anche stavolta Silvia Toffanin ha scelto di riposarsi? Forse non tutti lo sanno, ma l’appuntamento di oggi andrà in onda regolarmente. Fate molta attenzione, però: è in arrivo un’altra novità assoluta!

Sembrerebbe proprio che questa sia un’edizione di Verissimo ricca di tantissime novità! Come dicevamo, la puntata di Verissimo 17 Aprile andrà regolarmente in onda, ma non sarà quella classica dove si alternano ospiti inediti, ma sarà intitolata “Verissimo-Le storie”. In pratica, verranno trasmesse le interviste più belle ed emozionanti di questa edizione. Ad oggi, non sappiamo ancora quali verranno riproposte al pubblico di Canale 5, ma in ogni caso sicuramente ne vedremo delle belle! Le “sorprese”, però, non sono affatto terminate qui. L’appuntamento con “Verissimo-Le storie” non sarà affatto l’unico e solo, ma continuerà ogni Domenica pomeriggio al posto della puntata tradizionale. Fino alla nuova stagione, quindi, dovremo fare a meno del doppio appuntamento settimanale, ma se ugualmente volete trascorrere un pomeriggio all’insegna delle emozioni, non potete perdervi questo nuovo appuntamento.

Auguriamo a tutti voi una buona e serena Pasqua.