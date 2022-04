“Voci nella testa”: brutta notizia per i fan, ha deciso di dire basta

Con un post su Facebook, l’artista ha annunciato ai fan di star attraversando un momento particolare e di aver perciò preso una decisione.

Per quanto gratificante e ricca di emozioni, la vita di un grande artista può diventare anche molto stressante. Raggiunti certi livelli, gli impegni diventano troppi, i ritmi sempre più serrati e gli orari sempre più stressanti. Soprattutto con l’avanzare dell’età, si fa sempre più complicato reggere. Per i fan comunque si tratta sempre di un duro colpo, come nel caso ad esempio di Bruce Willis che qualche settimana fa ha annunciato il suo ritiro dalle scene. O del suo collega che recentemente ha parlato di un ipotetico cambiamento di vita.

E’ quanto sta accadendo ad una delle star della musica italiana più amate, che da oltre mezzo secolo incanta tutti con la sua voce e le sue canzoni. Tramite il suo profilo Facebook ha annunciato di aver annullato gli impegni lavorativi dei prossimi mesi rinunciando così ad un grande progetto che aveva in mente.

Stiamo parlando di Ornella Vanoni, cantante ed attrice in attività dal 1956 e centinaia tra album, EP e raccolte pubblicati. Nel corso della sua carriera ha toccato i generi più disparati, dalla bossa nova al jazz fino alla musica leggera e ancora oggi è ritenuta una vera icona nel mondo delle sette note.

A 87 anni Ornella è sempre sulla cresta dell’onda, ma evidentemente questo per lei non è un periodo facile. Lo stress accumulato la costringe a fermarsi per un po’ e su Facebook ha piegato cosa le sta accadendo.

Ornella Vanoni, “Non mi sento di farlo”: duro colpo per i fan

Molto attiva e seguita sulle piattaforme social, la Vanoni ha informato il suo pubblico di voler darsi una pausa. Ciononostante a breve sono previste alcune date che la vedranno protagonista sul palco.

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa”, ha raccontato in un post su Facebook.

Spiega così di aver deciso di annullare il grande progetto che aveva e di voler dedicare l’estate al riposo: “Non mi sento di farlo”, ammette. Aggiunge poi che sarà ben felice di ricevere questo mese il Premio Speciale Tenco a Sanremo e che si esibirà comunque al Concerto del Primo Maggio ed al concerto dedicato a Lucio Dalla che si terrà il 2 giugno all’Arena di Verona.

Con la sua grinta Ornella riuscirà certamente a riprendersi presto ed a tornare più in forma di prima.