Amici, “Non mi sono mai pentito”: cosa fece Enrico Nigiotti per Elena D’Amario; li ricordate nel talent show di Canale 5?

Lui è un amatissimo cantante, lei una ballerina apprezzata in tutto il mondo. Non tutti, però, ricordano che Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario erano due concorrenti di Amici 9! Proprio così, era il 2010 quando entrambi erano due allievi della scuola più famosa della tv, ed entrambi al serale erano parte della Squadra Blu… Ma non è tutto!

Nel corso dei mesi trascorsi nel programma, tra il cantautore e la ballerina nacque qualcosa in più di una semplice amicizia. E, proprio durante Amici, Enrico si rese protagonista di un gesto che ancora oggi i fan ricordano. Un gesto di grande amore nei confronti di quella che era la sua fidanzata all’epoca, Elena… Ospite ad Amici nel 2021, il cantante ha ammesso di non essersi mai pentito della sua scelta. Curiosi di scoprire cosa accadde ben 12 anni fa?

Amici, Enrico Nigiotti su Elena D’Amario: “Non mi sono mai pentito”

Di storie d’amore ad Amici ne sono nate tantissime nel corso di questi anni. Poche, però, sono rimaste nel cuore dei telespettatori come quella nata tra Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario nel corso della nona edizione del talent. Una storia che si concluse pochi mesi dopo la fine del programma, ma che i fan ricordano ancora con dolcezza. Soprattutto per via del gesto super romantico che il cantautore livornese fece nei confronti della sua metà. Ricordate?

Enrico decise di abbandonare la trasmissione nel corso della settima puntata proprio per non sfidarsi con la ballerina: uno dei due, infatti, sarebbe stato eliminato. Un ‘sacrificio’ che rappresentò una grande prova d’amore. Ma, a distanza di anni, Enrico si è pentito? A rispondere è stato lui proprio nello studio di Amici, a maggio del 2021: “Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto ad un’altra persona”. Enrico spiega di aver fatto questa scelta perché, a differenza sua, Elena non aveva ancora un contratto da ballerina: “Mi sono detto quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei, per me deve essere così, e sono andato via”. Dopo pochi mesi, la casa discografica gli ha tolto il contratto ma Enrico non ha dubbi: “Non mi sono mai pentito di quello che ho fatto”.

E voi, ricordavate questo episodio avvenuto ad Amici ben 12 anni fa? Il cantautore livornese aveva soltanto 20 anni quando ha deciso di abbandonare la scuola.