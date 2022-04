Annalisa Minetti emozionata: “Così riesco a leggere e riconosco le persone care”

Annalisa Minetti emozionata: “Riconosco le persone care e riesco a leggere”, le sue parole riempiono il cuore di gioia tutti i suoi fan.

Tutti la adorano! Stiamo parlando proprio di lei: Annalisa Minetti! Vincitrice del Festival di Sanremo col mitico singolo “Senza te o con te”, la cantante è tra i volti più apprezzati della musica nostrana.

Tra i tanti volti che riempiono di gioia il piccolo schermo nostrano, Annalisa Minetti è tra coloro che vanta un successo assoluto. Tutti la amano e tutti sono contenti dei suoi progressi e delle sue gioie. Poco meno di un anno fa, nel corso di una puntata di Domenica Live, la splendida cantante di Rho non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori ed ammiratori di un’importantissima novità che riguarda la sua vita. E così, visibilmente emozionata, ha raccontato di stare facendo uso di un paio di occhiali che le permettono di essere ancora più autonoma. “Riesco a leggere e riconosco le persone care”, ha detto la Minetti alla padrona di casa. Cos’è successo e come funzionano.

Annalisa Minetti emozionata: cosa ha raccontato a Domenica Live poco meno di un anno fa

Che Annalisa Minetti abbia da sempre rivendicato la sua autonomia, è cosa indiscussa. Adesso, con questo paio di occhiali che le permettono di fare cose che non poteva fare prima d’ora se non con aiuto, la cantante lo è ancora di più. “Io mi sono emozionata una cifra”, ha detto. Spiegando, quindi, di stare utilizzando degli occhiali che hanno aumentato nettamente la sua autonomia. Di che cosa parliamo? Si tratta di un dispositivo che – appena indossati – hanno la funzione di elaborare in un tempo minimo tutto quello che il soggetto in questione ha davanti. Se si tratta, quindi, di una persona, permette di riconoscerla. Insomma, qualcosa di pazzesco!

“C’è un dispositivo che funziona offline, non ha bisogno di Internet, di Google, di nulla. È tutto qui dentro e nell’arco di due secondi elabora il prodotto che ha davanti, legge…e lo fa in maniera autonoma”, ha detto a Domenica Live nel Maggio scorso, non nascondendo la sua emozione.

Infine, ha concluso: “Mi ridà una sensazione di autonomia, di essere proprietaria di me stessa”.