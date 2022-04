La puntata di Lunedì 18 Aprile de L’Isola dei famosi sarà piuttosto decisiva: scopriamo insieme le sue anticipazioni, da non perdere.

Pensavate che la puntata de L’Isola dei famosi del 18 Aprile non ci sarebbe stata, vero? Invece, vi sbagliavate di grosso: come ogni Lunedì sera, anche stavolta Ilary Blasi sarà al timone di una nuova puntata dell’adventure reality di Canale 5.

Se Uomini e Donne e Maria De Filippi hanno scelto di prendersi un giorno di “stop” per via de Lunedi dell’Angelo, L’Isola dei Famosi non ha affatto potuto deludere i suoi telespettatori. Proprio a partire dalle ore 21:45 di questa sera, infatti, il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda con la sua nona puntata. Cosa accadrà, però? Se nel corso dell’ultima diretta, il programma ci ha regalato tantissimi colpi di scena, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuovo appuntamento? Al momento, di anticipazioni ufficiali non ne sono ancora uscite, ma quello che possiamo dirvi è che sarà una puntata davvero decisiva. Scopriamo insieme perché.

L’Isola dei famosi, anticipazioni del 18 Aprile: puntata decisiva, cosa accadrà

Siete tutti pronti per questa nuova puntata de L’isola dei famosi? A partire dalle ore 21:45 circa di Lunedì 18 Aprile, Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo appuntamento del suo amatissimo reality di Canale 5. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni sulle sue anticipazioni, ma come dicevamo supponiamo che sarà una puntata piuttosto decisiva.

Seppure sia trascorso poco più di un mese dall’inizio di questa nuova edizione, sembrerebbe che le “rivalità” si facciano sempre più evidenti. Ed, in particolare, la poca simpatia tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez è arrivata ormai alle stelle. Nel corso della puntata scorsa, i due hanno avuto un faccia a faccia piuttosto importante, ma nessuno dei due ha scelto di andare incontro all’altra per il bene del gruppo. Cosa accadrà stasera? Come dicevamo, sarà una puntata piuttosto decisiva: il fratello minore di Belen è al televoto. Qualora fosse lui, quindi, l’eliminato di questa puntata non solo potrà riabbracciare suo padre a Playa Sgamada, ma dovrà dare il suo bacio di Giuda. Chi sceglierà, secondo voi? Noi una mezza idea ce l’abbiamo! Ovviamente, non mancheranno la prova ricompensa e quella leader, nuove nomination ed eliminati definitivi.

Una puntata scoppiettante, quindi. Non credete?