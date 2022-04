Beautiful, notate qualcosa di strano in questa scena con Liam e Hope? Il dettaglio vi sconvolgerà

Beautiful, notate qualcosa di strano in questa scena con protagonisti Liam e Hope? Il dettaglio vi sconvolgerà.

Una scena straziante, quella che abbiamo assistito nella puntata di ieri di Beautiful. Dopo giorni di attesa ed ansia, è arrivato il risultato del test di paternità effettuato da Steffy. Il risultato che ha rivelato quello che nessuno voleva sapere: il padre del bambino è Liam Spencer e non il dottor Finn. Una verità che fa male a tutti, in particolare a Hope.

Se Finn sembra aver accettato meglio la notizia, Hope è disperata all’idea che il suo compagno diventerà presto padre di un altro figlio di Steffy. Riuscirà Hope ad andare oltre e perdonare Liam? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è una curiosità che non potete non sapere. E che riguarda proprio le immagini che sono state trasmesse nella puntata di ieri… Avete notato qualcosa di strano nella scena in cui Hope piange disperatamente? Vi sveliamo tutto noi!

Beautiful, c’è qualcosa di ‘strano’ in questa scena tra Liam e Hope: il retroscena

“Come hai potuto correre da lei prima ancora di pensare di venire a chiedere a me, che sono tua moglie e che ti ama più di qualunque altra cosa. Non posso dimenticarlo, non posso scappare, Steffy sta per avere il figlio di mio marito! Mi dispiace tanto ma non voglio più vederti”. Con queste parole e in una valle di lacrime, Hope Logan ha deciso di lasciare Liam! La figlia di Brooke non riesce a superare l’idea che Liam possa avere un altro bambino dalla sua ex e, nella puntata di ieri, ha annunciato la sua decisione al figlio di Bill Spencer. Avete visto la scena? Ebbene, nasconde un ‘segreto’!

Nelle scene in cui Hope è piegata e in lacrime e Liam si avvicina per toccarla e baciarle la testa, l’attrice che veste i panni della Logan non è Annika Noelle! A rivelarlo è “TwittamiBeautiful”, che svela anche l’identità della sostituta: si tratta di Nicole Lampson, la moglie dell’attore che interpreta Liam! Il motivo? All’epoca delle riprese di questi episodi, l’emergenza Covid era più grave e le restrizioni più dure: per questo motivo, per girare alcune scene ‘riavvicinate’ sono entrati in gioco i partner reali degli attori. È accaduto anche con la moglie di Tanner Novlan ( Finn), che ha interpretato Steffy in alcune scene.

Un retroscena davvero interessante e che non tutti avranno notato durante la messa in onda della puntata. Non è così?