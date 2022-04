Catherine Spaak morta dopo mesi difficili: lo scorso luglio aveva avuto il terzo ictus

La dipartita di Catherine Spaak ha sconvolto tutti: sua sorella ha spiegato a Storie Italiane com’è morta l’amatissima attrice.

Ci ha lasciati ieri, 17 aprile 2022, nel giorno di Pasqua, Catherine Spaak, icona dello spettacolo che tanto ha dato al pubblico italiano nel corso della sua lunga carriera. Tanti gli artisti e i personaggi famosi che in queste ore si sono stretti attorno al dolore della sua famiglia. Tra questi anche Eleonora Daniele, che questa mattina a Storie Italiane ha ospitato in collegamento telefonico la sorella Agnès Spaak, attrice e fotografa.

Nata in Francia da genitori di origine belga il 3 aprile del 1945, Catherine aveva 77 anni: classe, eleganza, bellezza senza tempo, queste e molte altre le doti che la rendono indimenticabile. Non solo attrice, ma anche cantante, ballerina e conduttrice apprezzatissima che abbiamo visto in programmi di successo come Harem, Un posto al sole, Un medico in famiglia.

La sua morte ha lasciato sgomento il pubblico che l’ha sempre seguita con affetto per oltre cinquant’anni. Vediamo cosa ha raccontato sua sorella durante la puntata odierna di Storie Italiane sulle cause del decesso.

Com’è morta l’amatissima Catherine Spaak: le parole della sorella Agnès

La trasmissione mattutina condotta su Rai1 da Eleonora Daniele aveva ospitato l’attrice nel 2020. Proprio in quell’occasione, Catherine aveva raccontato di aver avuto un ictus che aveva colpito la sua vista e la sua deambulazione.

Mentre stava cercando di reagire, era arrivata una seconda emorragia cerebrale, ma lei ha sempre continuato a lottare riuscendo anche a recuperare in parte la vista e la capacità di camminare.

Il 25 luglio del 2021, però, mentre era a Sabaudia un terzo ictus ha complicato di nuovo tutto e stavolta la situazione si è rivelata subito molto difficile. “Da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento”, ha raccontato Agnès con grande commozione.

Catherine aveva chiesto di essere cremata; la data dei funerali non è stata ancora resa nota, ma la cerimonia si svolgerà in forma riservata.

Porgiamo anche noi le nostre più sentite condoglianze ai familiari della grande Catherine Spaak.