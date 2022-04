Coachella 2022, tantissime star italiane al festival: i look più belli e colorati

Coachella 2022, tantissime star italiane al festival musicale in California: i look più belli e colorati del primo weekend.

Al via il festival musicale più cool dell’anno! Quello con il Coachella è ormai un vero e proprio appuntamento fisso per star e influencer di ogni parte del mondo. All’Empire Polo Club di Indio in California, alcune degli artisti musicali più apprezzati al mondo si esibiscono live, acclamati da una folla ricca di star. Che approfittano dell’evento per sfoggiare look iconici, super colorati ed originali!

Quest’anno non sono mancati tantissimi volti noti del nostro Paese, che hanno partecipato alla sfilata dei look eccentrici, in pieno stile Coachella. Siete curiosi di vedere alcuni degli outfit scelti dalle influencer italiane per l’evento? Siete nel posto giusto!

Coachella 2022, da Natalia Paragoni a Paola Turani: alcuni dei look più iconici del festival

Partiamo con lei, Natalia Paragoni, una delle ‘ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La fidanzata di Andrea Zelletta ha debuttato con shorts in jeans e i capelli raccolti in tante treccine. Ma c’è stato l’effetto sorpresa il giorno successivo: Natalia ha sciolto i capelli e per il secondo look, ricco di frange, ha optato per onde strettissime. Date un’occhiata:

Super coloratissima anche Paola Turani, che torna al festival dopo quattro anni di assenza. Per lei, per il primo giorno, un abito in uncinetto di The Attico, come riporta Fanpage.it. Il secondo look è composto da un completo firmato Missoni. Eccola in tutta la sua bellezza:

Non rinuncia al jeans neanche Veronica Ferraro, che per il suo primo giorno al Coachella sceglie un outfit interamente in denim: top, shorts e giacca sono di Alessandra Rich. Il giorno successivo, l’amica di Chiara Ferragni ha scelto jeans lunghi:

E in California è arrivata anche lei, Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip. Per la prima serata, Sonia ha optato per un abitino scuro ma super glitterato… come la sua fronte! Per il secondo giorno, l’ex gieffina ha scelto shorts chiari, date un’occhiata:

Eh si, una vera carrellata di outfit originali e nuove tendenze: quante idee per la prossima estate! Non ci resta che attendere le prossime ore e i prossimi scatti per scoprire nuovi look, direttamente dal festival più amato dalle star!