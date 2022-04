“Come una volta: un amore da favola”: quando inizia, location e dove vederlo

Sta per debuttare in chiaro “Come una volta: un amore da favola”, il programma di Discovery +: pronti a fare un salto nell’Ottocento?

Manca pochissimo e potremo finalmente vedere in tv il nuovissimo programma di Discovery + che ha riscosso grande successo qualche mese fa tra gli abbonati alla piattaforma. Si tratta di Come una volta: un amore da favola: l’idea coniuga due generi televisivi gettonatissimi, quello del reality e quello del dating show.

Ma la vera novità consiste nel fatto che i protagonisti, precisamente 12 tra concorrenti uomini e concorrenti donne, saranno catapultati in un’epoca ormai lontanissima! Vivranno in un tempo distante anni luce dallo stile di vita moderno e impareranno a fare a meno di tanti comfort, a muoversi, a parlare e a pensare secondo le abitudini di allora.

L’anno in cui dovranno calarsi è il 1821, tra duelli, corteggiamenti romantici ed usanze che non esistono più. Inoltre, potranno trovare anche l’amore come accade spesso nei dating show odierni tanto amati dai telespettatori.

Scopriamo allora i dettagli di questo nuovo show disponibile on demand già dallo scorso 6 gennaio su Discovery+ e che tra pochissimo verrà trasmesso in tv.

“Come una volta: un amore da favola”: quando e dove va in onda ed altre curiosità

Ma come riusciranno i sei ragazzi e le sei ragazze a calarsi in un tempo in cui non hanno mai vissuto? Ebbene, ad aiutarli ad immergersi perfettamente nell’Ottocento saranno degli esperti che insegneranno loro le regole comportamentali in voga nel XVII secolo.

Le 6 puntate sono state registrate nel meraviglioso castello di Govone, in provincia di Cuneo, residenza dei Savoia tra il XVIII e il XIX secolo. Una location davvero favolosa, entrata a far parte dal 1997 dell’UNESCO. Oltre ai 6 episodi previsti, ci sarà anche uno speciale intitolato “La reunion” in cui i concorrenti si rincontreranno e racconteranno il loro ritorno al presente. Inoltre si scoprirà anche quali coppie hanno continuato la storia intrapresa nel programma.

Il primo episodio in onda mercoledì 20 aprile 2022 alle 21:20 sarà trasmesso contemporaneamente su Nove e su Real Time. Tutti gli altri ci aspettano ogni mercoledì alla stessa ora esclusivamente su Nove. Ciascun appuntamento, mentre andrà in onda in tv, sarà disponibile gratis anche in diretta streaming sul sito ufficiale del canale.

Un’avventura decisamente da non perdere!