Conosciamo bene Anna Pettinelli, ma sapete chi è sua figlia?

Oltre ad una strabiliante carriera divisa tra radio, cinema e tv, Anna Pettinelli ha anche un’incantevole figlia, sapete chi è?

Fin dagli anni ’80 Anna Pettinelli è un volto amatissimo del piccolo schermo e una delle voci più famose della radio italiana. La sua passione per la musica si fa largo ad appena 16 anni, quando inizia a lavorare come speaker in alcune emittenti locali, ma ben presto la sua grinta e la sua arguzia conquistano il pubblico che ha occasione di apprezzarla anche in tv.

Nata a Livorno il 28 gennaio 1957, Anna ha condotto ben sei edizioni di Discording e due del Festival di Sanremo, nel 1983 e nel 1986 oltre a Un disco per l’estate nel 1984 e nel 1985.

Da tanti anni lavora a RDS ed è stata giudice e coach nel talent RDS Academy trasmesso da Sky Uno. Tante volte è stata opinionista di vari programmi televisivi molto seguiti come ad esempio il Grande Fratello e La Fattoria e nel 2019 ha partecipato a Temptation Island Vip insieme al compagno Stefano Macchi. Nel corso di circa quarant’anni, Anna è anche approdata al cinema recitando nei film Sapore di mare 2 – Un anno dopo e Forever Young.

Dal 2019 è entrata nel corpo docenti di Amici su Canale 5 e proprio in questo periodo la stiamo vedendo in onda ogni sabato sera nel celebre talent show. Qui è coach di canto della squadra Pettinelli-Peparini.

Se di lei sappiamo molte cose, non tutti conoscono la sua splendida figlia Carolina Russi. Voi l’avete mai vista?

Chi è Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli e cosa fa nella vita

Cresciuta con la mamma, Carolina è nata il 17 novembre 1992. Laureatasi nel 2020 in marketing, ha ereditato da Anna la passione per la musica e grazie alla visione del film Sister Act, ha iniziato a sentire forte il desiderio di diventare cantante.

Tant’è che nel 2014 ha partecipato a The Voice of Italy nella squadra di J-Ax. Carolina possiede un canale Youtube e le piacciono molto i tatuaggi. Oggi la Russi lavora come speaker a Radio Zeta.

Non si sa se attualmente sia fidanzata oppure no, certo è che la figlia di Anna Pettinelli è davvero uno spettacolo come è evidente dalle foto postate sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Che vi dicevamo?