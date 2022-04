Ne Il Segreto l’attrice è stata Sol Santacruz: con il nuovo taglio di capelli farete fatica a riconoscerla

Soledad o meglio nota come ‘Sol Santacruz’ è stato un amato personaggio de Il Segreto ma riconoscere l’attrice oggi non è facile.

Il Segreto è la soap opera spagnola che ha conquistato i telespettatori che l’hanno seguita dalla prima stagione fino all’ultima, la dodicesima, per circa 8 anni. La trama si concentra sugli abitanti di Puente Viejo. Alcuni sono considerati principali, come Francisca Montenegro che sul finale muore, o Raimundo Ulloa, Emilia, Alfonso, Fernando e tanti altri.

Il personaggio ritratto nella foto in alto è Soledad, meglio nota come Sol Santacruz, lo ricordate? E’ la sorella di Severo nella telenovela, e inizialmente lavorava in un bordello. Severo insieme a Carmelo riporta a casa sua sorella, escogitando un rapimento dato che la donna non voleva farvi ritorno. La giovane però si rifiuta di mangiare e di bere e per questo, i due decidono di farla visitare dal medico, Lucas. Dopo una serie di accadimenti i due si innamorano ma fa poi ritorno il marito della donna, Eliseo. Sicuramente la storia di questo personaggio la conoscerete a memoria. Quindi, tornando a noi, vi chiediamo, avete visto com’è oggi l’attrice che ha interpretato Sol Santacruz? Il cambio look non passa inosservato.

Ha interpretato Sol ne Il Segreto: oggi l’attrice ha cambiato totalmente look

Tanti i personaggi che abbiamo amato e apprezzato ne Il Segreto, la famosa soap opera che nel maggio del 2021 ha chiuso i battenti. in Spagna invece era già terminata l’anno precedente. Abbiamo prima parlato di Sol Santacruz, la sorella di Severo.

Vediamo la donna inizialmente lavorare in un bordello. Il fratello cerca di riportarla a casa ma senza riuscirci e per questo decide di mettere in atto un piano insieme al suo amico Carmelo per rapirla. Sol una volta portata a casa non mangia e non beve e per questo viene poi visitata dal medico, Lucas, che minaccia Severo se non la libera. La storia di questo personaggio è nota a tutti i telespettatori che hanno seguito la soap opera. Vi chiediamo, avete visto com’è oggi l’attrice che l’ha interpretato? Il cambio look è ben evidente.

Adriana Torrebejano è l’attrice spagnola che ha vestito i panni di Sol Santacruz. Rispetto a quando ha recitato ne Il Segreto adesso è completamente diversa. Ha dato un taglio ai capelli e anche il colore è più scuro. Con questo nuovo look, l’avreste mai riconosciuta? Adriana è nota per aver vestito i panni della sorella di Severo nella telenovela spagnola ma anche per il ruolo di Isabel Lobo nella serie televisiva Tierra De Lobos-L’amore e il coraggio. Questi sono solo due dei ruoli portati in scena, ma l’attrice ha un’ampia carriera.