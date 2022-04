Isola dei Famosi, clamorosa decisione di Mediaset: cambia tutto

Isola dei Famosi, clamorosa decisione di Mediaset sul reality show condotto da Ilary Blasi: cambia tutto.

Continuano le avventure del reality più avvincente della nostra tv. L’Isola dei Famosi è una vera e propria sfida per i concorrenti, che decidono di mettersi in gioco nelle inedite vesti di naufraghi. L’esperienza in Honduras è iniziata da circa un mese e la fame si fa già sentire in maniera importante: le discussioni sull’isola sono all’ordine del giorno! Ma non è finita qui…

Ben presto Ilary Blasi dovrà comunicare ai concorrenti una notizia che è appena arrivata e che sconvolgerà tutti. Una decisione presa da Mediaset, che riguarda proprio il reality show di Canale 5. Curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto!

Cambia tutto a l’Isola dei Famosi: la decisione inaspettata

Cambio di programma per l’Isola dei famosi: il programma condotto da Ilary Blasi si allunga! Proprio così, i naufraghi non dovranno più dire addio all’isola il 23 maggio… Come accaduto per due anni al GF Vip, il reality ambientato in Honduras è stato promosso dalla rete, che ha deciso di prolungare la messa in onda… e non di poco!

L’Isola dei Famosi andrà in onda con ben cinque puntate in più, trasmesse solo di lunedì sera: ciò significa che i concorrenti dovranno restare in Honduras per cinque settimane in più! Quando andrà in onda, quindi, l’ultima puntata dello show? Salvate la data: la finalissima dell’Isola dei famosi cadrà lunedì 27 giugno, ovviamente in prima serata su Canale 5.

Una novità non da poco per i concorrenti: in molti sembrano essere già giunti al limite delle loro forze. Cosa accadrà quando Ilary comunicherà la notizia dell’allungamento ai naufraghi? Qualcuno sceglierà di abbandonare il gioco rinunciando alla possibilità di arrivare in finale?

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire cosa accadrà e come la conduttrice comunicherà la notizia ai concorrenti. Avverrà già questa sera, nel corso della nuova puntata del reality? Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5 per tutte le novità!