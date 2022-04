Jeremias Rodriguez, sapete chi è la sua fidanzata? Come si chiama e che lavoro fa

Chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez? Scopriamo insieme come si chiama e che lavoro fa: sono davvero splendidi insieme.

No, non è affatto un deja-vù: Jeremias Rodriguez è ritornato a L’isola dei famosi. A distanza di qualche anno dalla sua ultima partecipazione, durante la qualche ha conosciuto Soleil Sorge e se ne è perdutamente innamorato, il famoso fratello di Belen è ritornato in Honduras e stavolta è accompagnato dal suo papà.

In coppia con papà Gustavo, Jeremias Rodriguez è a tutti gli effetti un concorrente de L’isola dei famosi. E, così come la sua prima volta sulla spiaggia deserta, sta dimostrando di essere fortemente desideroso di arrivare fino in fondo. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Nel frattempo, siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram ed abbiamo rintracciato alcuni scatti che lo ritraggono accanto ad una splendida e giovanissima ragazza. I due, a quanto pare, fanno coppia fissa da poco più di un anno, ma voi siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua fidanzata? Come si chiama e, soprattutto, di che cosa si occupa? Scopriamolo insieme!

Chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez?

È parecchio riservato Jeremias Rodriguez, eppure non si può fare a meno di notare di quanto il fratello minore di Belen sia finalmente felice accanto alla sua fidanzata. I due, come dicevamo precedentemente, starebbero insieme da poco meno di due anni, ma sono davvero molto innamorati. Sui rispettivi canali social, infatti, i due condividono spesso scatti che li ritraggono insieme, grazie ai quali è possibile intravedere chiaramente la loro unione. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei?

Dopo un breve flirt con Carla Cruz, concorrente del Grande Fratello Vip nel corso della sua stessa edizione, e il fidanzamento con Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez ha voluto scegliere una donna completamente estranea al mondo dello spettacolo. La sua attuale fidanzata, che si chiama Deborah, infatti, è un’assistente di volo. Seppure seguitissima ed amatissima su Instagram, quindi, la ragazza svolge un lavoro completamente diverso da quello del Rodriguez. Insomma, è una ragazza senza troppi grilli per testa. E, senza alcun dubbio, è proprio questa la chiave vincente del loro rapporto. Eccoli insieme:

Che dire? Insieme sono davvero splendidi.