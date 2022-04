Kate Middleton e il ruolo di mamma: come vengono ‘richiamati’ i figli quando strillano

Anche a Kate Middleton tocca usare ‘il pugno di ferro’ quando i suoi figli non si comportano bene: sapete cosa fa quando strillano?

La famiglia che Kate Middleton ha creato più di dieci anni fa con il principe William è di sicuro la più osservata e invidiata al mondo: la Royal Couple appare felice ed innamorata sin dai tempi in cui fu reso ufficiale il loro amore e bisogna ammettere che insieme sono davvero uno spettacolo!

Sposati dal 2011, i duchi di Cambridge hanno avuto tre figli belli quanto loro: George, Charlotte e Louis. I tre principini sono ancora piccoli d’età, ma tutti gli occhi sono puntati su di loro quando appaiono nelle occasioni ufficiali.

Nella vita di tutti i giorni, però, i loro genitori cercano di farli sentire quanto più possibile simili agli altri bambini loro coetanei e, di conseguenza, di stabilire per loro regole ben precise. Ciò, ovviamente, non è sempre semplice e talvolta c’è bisogno di essere rigidi in caso di disobbedienze e capricci.

Come in tutte le case, anche in quella dei duchi ci sono comportamenti che non vengono assolutamente tollerati. Se i tre fratellini non osservano le regole, anche mamma Kate non esita a ‘rimetterli in riga’. Ad esempio, sapevate che a Kensington Palace è assolutamente vietato gridare?

Kate Middleton, cosa fa quando i figli urlano: l’avreste mai detto?

Prima che uscisse il libro Finding Freedom 2, dedicato a varie curiosità e retroscena sulla Royal Couple, gli autori Omid Scobie e Carolyn Durand hanno rivelato che i bambini di William e Kate non possono urlare l’uno contro l’altro.

“Gridare è off-limits. Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli. Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro”, hanno raccontato i due giornalisti.

Il motivo del divieto è piuttosto chiaro: Kate e William vogliono insegnare ai loro figli a non ricorrere mai all’aggressione fisica o verbale per risolvere le incomprensioni e che di fronte ad un screzio si può parlare con calma e senza cercare di prevaricare il prossimo.

Complimenti alla splendida coppia di genitori per gli importanti valori che cerca di trasmettere ai figli!