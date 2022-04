Nicola Savino, spunta il selfie con la sorella: somiglianza pazzesca col famoso mattatore tv

Da anni volto noto della tv, Nicola Savino è anche molto attivo sui social dove tempo fa ha postato un selfie con sua sorella: l’avete vista?

Lo vedremo anche stasera in studio a L’Isola dei Famosi svolgere, come sempre, impeccabilmente, il suo ruolo da opinionista insieme alla collega Vladimir Luxuria. Dopo aver condotto con successo svariate trasmissioni tra cui anche lo stesso reality, Nicola Savino si dimostra anche in questa veste un vero talento.

D’altronde, simpatia ed arguzia non gli sono mai mancati e quali doti migliori per commentare le vicende dei naufraghi in Honduras? Lo stile ironico e brillante del famoso mattatore tv è ben noto fin dai tempi in cui, ad appena 16 anni, iniziò a lavorare in radio.

Una passione ereditata dal padre che, quando tornava dai suoi tanti viaggi di lavoro, portava con sé sempre tante radio provenienti da vari posti del mondo. Quando era piccolo, Nicola ascoltava quelle radio sempre con la speranza di sentire la voce del papà.

Se della sua vita privata conosciamo diverse cose, non tutti sanno che l’ex conduttore de Le Iene, Quelli che il Calcio e Back to School ha due sorelle. Una di loro è Daniela, apparsa tempo fa in un selfie con lui su Instagram.

Nicola Savino e sua sorella Daniela: la somiglianza balza subito all’occhio!

Savino non è figlio unico: suo padre, famoso ingegnere originario di Foggia, e sua madre, farmacista cosentina, oltre a lui hanno avuto anche due figlie. Il conduttore ha raccontato di non aver instaurato con loro un legame profondo in passato per via della notevole differenza d’età che li divide.

Tuttavia, oggi le cose sembrano cambiate e, tra i tanti post pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram, mesi fa Savino si è mostrato a tutti in un selfie con sua sorella Daniela fatto in occasione del compleanno di quest’ultima.

Dall’immagine si nota subito la somiglianza: stesso sguardo e stessa espressione quando sorridono. Non abbiamo altre informazioni su Daniela, ma dalla foto sembra proprio essere simpatica come il fratello!

E voi stasera seguirete la nona puntata de L’Isola?