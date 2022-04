Nicolas Vaporidis, chi sono le sue ex fidanzate famose

Scopriamo chi sono le ex fidanzate famose di Nicolas Vaporidis, naufrago della nuova edizione de L’Isola dei famosi.

L’isola dei famosi è cominciato il 21 marzo 2022 con la conduzione di Ilary Blasi. Nelle prime settimane i concorrenti hanno cominciato l’avventura in coppia ma alcuni sono entrati da ‘single’ e quindi, per entrare in gioco, sono stati costretti a scegliere un partner.

Soltanto nella scorsa puntata la conduttrice ha annunciato lo scioglimento delle coppie e la formazione di due gruppi. Nicolas Vaporidis è sbarcato da solo in Honduras e ha dimostrato in poco tempo di voler darsi molto da fare. Si è trovato spesso in contrasto con gli altri naufraghi tanto che qualcuno ha cominciato ad avere dei dubbi su di lui. E’ un attore che abbiamo conosciuto grazie ai personaggi interpretati, come in Notte prima degli esami, dove ha vestito i panni del protagonista. Ma sapete che, per quanto riguarda la sua vita privata, Nicolas ha avuto diverse fidanzate molto famose e anche molto amate: scopriamo chi sono.

Isola dei famosi, chi sono le ex fidanzate famose di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis sull’isola sta dimostrando di avere tutte le carte giuste per affrontare l’avventura come un vero leader. In queste prime settimane s è scontrato più volte con gli altri naufraghi ma sembrerebbe che pian piano i nodi stiano venendo al pettine e i concorrenti tra di loro stiano trovando un po’ di equilibrio, turbato qualche volta da forti incomprensioni.

Vaporidis è un attore molto amato. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, specificamente nel cinema, quando era giovane. Ha recitato sul grande schermo ne Il Ronzio delle mosche, 13dici a tavola, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami-Oggi, Cemento armato, Bla Bla baby, L’agenzia dei bugiardi, Anche senza di te, Tutti i soldi del mondo e in tante altre pellicole e in diverse serie tv e film sul piccolo schermo. Per quanto riguarda la sua vita privata, il naufrago è stato sposato con l’attrice Giorgia Surina, dal 2012 al 2014. Ma sapete chi sono le sue ex fidanzate famose?

Nicolas Vaporidis è stato fidanzato circa un anno con l’attrice Cristina Capotondi e con l’attrice e conduttrice Ilaria Spada.