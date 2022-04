Pasqua sul lago di Como per Chiara Ferragni: quanto costa una notte nello storico hotel

Chiara Ferragni ha trascorso la Pasqua in un favoloso hotel sul lago di Como: scopriamo quanto costa trascorrere una notte lì!

La Pasqua 2022 arriva in un momento molto particolare per il mondo intero e perciò molti hanno cercato di approfittare di queste festività per ‘staccare la spina’ e distrarsi un po’. Chi ha potuto si è allontanato dalla città per trascorrere momenti di relax in famiglia o con gli amici in qualche splendida località turistica. E’ proprio ciò che ha fatto Chiara Ferragni insieme al marito Fedez e ai loro piccoli.

La celebre influencer ha scelto lo splendido scenario del lago di Como per ritrovare la serenità dopo l’angoscia affrontata a causa di un momento delicato per la salute di suo marito. Sono stati giorni non facili per l’amatissima coppia e la voglia di lasciarsi alle spalle la paura vissuta è davvero tanta.

Ora che il peggio è passato, i Ferragnez sono voluti tornare in un luogo a loro molto caro: per il weekend festivo hanno infatti scelto di nuovo l’Hotel Tramezzo, struttura inaugurata nel lontano 1910. Innumerevoli i comfort offerti da questo gioiello situato in une delle mete turistiche più famose al mondo: scopriamo quanto costa una notte nell’albergo scelto da Chiara e Fedez!

Chiara Ferragni in vacanza sul lago di Como: il prezzo di una notte nel lussuoso hotel

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con le immagini del weekend di un mese fa dove la Ferragni ha festeggiato con la famiglia il 33esimo compleanno della sorella Francesca, la bionda star del web è tornata ad incantare i follower con le foto delle sue vacanze pasquali.

L’Hotel Tramezzo è tra i preferiti dall’imprenditrice digitale cremonese. Ammirando gli scatti postati su Instagram si capisce subito il perché! L’intero struttura è a dir poco fiabesca ed offre un panorama spettacolare! Dotato di ben tre piscine, una spiaggia privata e un parco vastissimo che ispira il più completo relax, è davvero un’oasi di pace e bellezza!

Com’è facile immaginare, il costo di una notte lì è abbastanza alto: si parla di una base di circa 1820 euro con colazione inclusa. Se poi si aggiunge anche il servizio ristorante con menù di Gualtiero Marchesi, si può arrivare anche ad oltre 2000 euro.

Foto che fanno davvero sognare, siete d’accordo?