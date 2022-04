Pechino Express, infortunio per la concorrente durante la prova vantaggio

Durante la sesta tappa di Pechino Express la concorrente ha subito un infortunio: vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La nuova stagione di Pechino Express è in onda su Sky e Now e ha avuto inizio il 10 marzo con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Dieci coppie sono partite per affrontare il viaggio denominato La rotta dei Sultani.

Nella terza tappa il conduttore è entrato in gioco con Enzo Miccio, ex concorrente del reality. Mentre correva è caduto e ha subito un infortunio, svelato soltanto nella quarta tappa. Dato che Costantino si è dovuto fermare per alcuni accertamenti al suo posto è arrivato proprio il wedding planner. Nella scorsa puntata che ha visto il viaggio dei concorrenti per la sesta tappa, sono stati eliminati i Fidanzatini, coppia formata da Rita Rusic e il compagno Cristiano Di Luzio. Ma prima ancora di scoprire la coppia eliminata, durante la prova vantaggio, una concorrente ha subito un infortunio.

E’ successo a Pechino Express: la concorrente subisce un infortunio

Grandi colpi di scena abbiamo visto a Pechino Express durante la sesta tappa. I concorrenti poco prima di arrivare al traguardo hanno dovuto affrontare una delle prove forse più difficili. In Uzbekistan gli abitanti non buttano nulla del montone e così le coppie hanno mangiato alcune parti dell’animale, come cervella, testicoli, stomaco, sangue raffreddato.

Una sfida che li ha messi a dura prova, di stomaco. Infatti molti non hanno retto. Prima di scoprire dell’eliminazione dei Fidanzatini, durante la prova vantaggio, una concorrente si è fatta male. Helena e Nikita hanno sfidato Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che erano arrivate prime al traguardo intermedio.

Per questa prova, Italia-Brasile e Mamma e figlia, hanno affrontato una complessa prova che richiedeva una buona mira e un’ottima conoscenza storica. Mentre Helena Prestes lanciava il cerchio, ha subito un infortunio al ginocchio. Non si è data per vinta e ha proseguito il gioco. Al termine della sfida, sono stati fatti degli accertamenti. Da questi controlli è emerso che poteva continuare ma senza correre e sforzare troppo. Nonostante le difficoltà durante il percorso, la concorrente ha proseguito senza sosta e al traguardo finale la coppia è riuscita ad arrivare in terza posizione.