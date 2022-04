Grande colpo di scena: la puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 18 Aprile si farà?

La puntata de L’isola dei famosi di Lunedì 18 Aprile ci sarà regolarmente? Grandissimo colpo di scena: nessuno l’avrebbe detto.

È giunto il Lunedì e, come ogni inizio settimana che si rispetti, è arrivato il momento di una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Cosa accadrà, però? Come detto in diversi nostri articoli, oggi 18 Aprile è Lunedì dell’Angelo, un giorno da considerare festivo, ma cosa l’adventure reality di Canale 5 andrà in onda ugualmente

Sono diversi i programmi che, nonostante l’arrivo dei giorni pasquali, hanno scelto di andare in onda regolarmente. Parliamo, ad esempio, di Domenica In, che ieri ci ha regalato un puntata fenomenale e ricca di ospiti strabilianti, ma anche di Nero a metà, che stasera andrà in onda con un nuovo appuntamento. Cosa occorre sapere su L’Isola dei Famosi? A partire dalle ore 21:30 circa di stasera, Ilary Blasi sarà al timone della nona puntata dell’adventure reality? Grandissimo colpo di scena: cosa occorre sapere in merito.

L’Isola dei famosi il 18 Aprile andrà in onda normalmente? Cosa sappiamo

Se Maria De Filippi e Uomini e Donne hanno scelto di iniziare “in ritardo” questa nuova settimana lavorativa, cosa occorre sapere su L’Isola dei Famosi. Anche l’adventure reality di Canale 5, infatti, salterà l’appuntamento di Lunedì sera? Siamo certi che anche voi ve lo sarete chiesto in queste ultime ore ed è proprio a voi che è indirizzato questo nostro articolo.

La puntata di oggi 18 Aprile de L’isola dei famosi andrà in onda regolarmente. In collegamento dagli studi televisivi di Cologno Monzese, Ilary Blasi sarà al timone della nona puntata dell’adventure reality. Un grandissimo colpo di scena, dal momento che alcuni programmi hanno scelto di passare il testimone ad altri appuntamenti imperdibili, ma che rende felici tutti i suoi telespettatori.

Cosa è accaduto nell’ultima diretta?

I motori si stanno riscaldando! In attesa, però, scopriamo cosa è accaduto nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei famosi. A partire dall’annuncio del ritiro di una naufraga dal gioco fino ad uno scontro tra ex, l’ottava diretta del reality si è rivelata ricca di colpi di scena. Lo sarà anche quella di stasera? Assolutamente si!

Seguirete la puntata di stasera? Noi non vediamo l’ora!