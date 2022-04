Ti spedisco in convento 2, scopriamo chi sono le gemelle Ginevra e Beatrice, protagoniste della nuova edizione.

E’ partita la nuova edizione del programma Ti spedisco in convento in onda su Real Time dal 17 aprile. Il docu-reality ha esordito nel 2021 con la prima edizione e adesso siamo pronti a seguire il percorso di un nuovo gruppo di ragazze. Le giovani devono rispettare e seguire le regole del convento e delle suore.

Tra le varie regole ci sono: svegliarsi la mattina presto, cucinare, pregare, lavorare l’orto, aiutare il prossimo, fare le faccende domestiche. Ci saranno anche molti momenti dedicati a giochi divertenti o serate in cui le protagoniste e le stesse suore si raccontano e svelano. Prima ancora di cominciare questo percorso, le ragazze non sanno in realtà dove stanno andando ma immaginano di poter vivere un’avventura consona al loro stile di vita, fatto di eccessi e di divertimento. Tra le protagoniste della nuova edizione ci sono Beatrice e Ginevra: scopriamo qualcosa sulle due gemelle.

Ti spedisco in convento 2: chi sono le gemelle Ginevra e Beatrice e cosa fanno nella vita

La seconda edizione del docu-reality Ti spedisco in convento è ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani, dove operano le missionarie della congregazione delle Figlie del Divino Zelo. Le ragazze sono accompagnate da 5 suore. Dovranno cambiare stile di vita e rispettare le regole del convento. Scopriamo chi sono Beatrice e Ginevra.

Partiamo innanzitutto col dire che sono gemelle e hanno 23 anni. Vengono da Piombino. La loro settimana consiste nel non fare niente dal lunedì al venerdì in attesa che arrivi il weekend. Si definiscono ‘Twins power’: “Noi viviamo la notte, ce le mangiamo le discoteche. La serata fa così, alti e bassi, più che altro bassi perchè sotto cassa solo bassi“, dice Ginevra nel video di presentazione.

Sono molto esuberanti, amano divertirsi e come avrete capito ballare in discoteca. Si specchiano l’una nell’altra e non fanno piani per il futuro. Ginevra e Beatrice sono due protagoniste della nuova edizione del docu-reality Ti spedisco in convento: riusciranno ad adattarsi alla vita dell’ambiente religioso e a rispettare le regole? Staremo a vedere.