Uomini e Donne Anticipazioni: clamorosa assenza in studio, cos’è successo; cosa è emerso nell’ultima registrazione della trasmissione di Maria De Filippi.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5, che da lunedì al venerdì si collega per seguire le vicende sentimentali dei protagonisti. Come sappiamo, però, tra la registrazione e la messa in onda delle puntate trascorrono diversi giorni… Le anticipazioni, però, non mancano mai!

E proprio dall’ultima registrazione, che si è tenuta il 16 aprile, arriva una notizia che non farà piacere ai telespettatori: una delle protagoniste assolute del programma non era presente in studio. Scopriamo i dettagli, forniti dalla pagina UominiedonneClassicoeOver!

Uomini e Donne, la sua assenza non passa inosservata: le anticipazioni dell’ultima registrazione

Una registrazione movimentata, quella di Uomini e Donne del 16 aprile 2022. Come sempre, si parlerà sia del trono Over che di quello Classico. E, per quanto riguarda quest’ultimo, i toni si accenderanno un bel po’: Tina avrà un duro scontro con Aurora, la nuova corteggiatrice di Luca Salatino. E quando il tronista romano darà ragione a Tina, la corteggiatrice abbandonerà lo studio. A proposito di assenze in studio, una delle dame più famose del parterre era assente alla registrazione.

Si tratta di Ida Platano, una vera e propria star nel programma di Maria De Filippi. Di lei si è parlato molto nelle ultime puntate, soprattutto dopo il ritorno in studio del suo ex Riccardo. Secondo molti tra i due potrebbe nascere di nuovo qualcosa e un indizio social ha alimentato i dubbi. Perché Ida non era presente in studio? Il motivo non è stato reso noto, ma ci auguriamo di vederla regolarmente in puntata la prossima volta!

Riccardo, nel frattempo, sta conoscendo la dama Maria Grazia: anche quest’ultima era assente nell’ultima registrazione, per motivi personali. Secondo voi ci sarà un ritorno di fiamma tra il cavaliere pugliese e la sua ex Ida o tra i due ormai c’è solo affetto?